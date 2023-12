Weihnachtsgewinnspiel: Hepha Trekking 7 E-Bike gewinnen

Hepha Trekking 7: Hightech auf 2 Rädern

Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Jeder, der schneller als der Weihnachtsmann unterwegs sein möchte, sollte auf dasumsatteln. Denn das E-Trekkingbike Made in Munich ist nicht nur chic – es steckt auch jede Menge zuverlässige Power im Mittelmotor. Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, wird jede Ausfahrt zum Vergnügen. Mit 80 Nm Rückenwind sind selbst steile Anstiege spielend zu meistern. Dank intuitiv zu bedienender App lässt sich das E-Bike auf die Fahrerin oder den Fahrer einstellen.Herzstück des HEPHA Trekking 7 ist ein. Ein perfekt abgestimmter Mittelmotor, der in drei Drehmomentvarianten zur Verfügung steht: 80 Nm, 90 Nm und 100 Nm. Versorgt wird er von einer kapazitätsstarken Intube-Batterie mit standardmäßigen 708 Wh, die genügend Energie liefert, um Reichweiten von über 200 km zu erreichen. Im Lieferumfang ist ein Schnellladegerät enthalten, womit der Akku in nur vier Stunden voll aufgeladen wird.Weitere Ausstattungsdetails sind beispielsweise eine Shimano DEORE 10-Gang Schaltung und hydraulische Scheibenbremsen von Tektro. Das 2,8“ große, abnehmbare IPS-Farbdisplay, wird über die Remote gesteuert und versorgt den Fahrer mit allen relevanten Informationen. Ein im Display integrierter Lichtsensor steuert die Lichtanlage des Trekking 7 voll automatisch. So schaltet sich das Fahrlicht selbständig bei Fahrten durch Tunnel oder in der Dämmerung ein.Weitere Infos unter: www.hepha.com Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben dem Hepha Trekking 7 E-Bike viele weitere lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.