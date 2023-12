Weihnachtsgewinnspiel: 3x DIGITRADIO 215 in der Deutschlandradio Edition gewinnen

Das DIGITRADIO 215 in der Deutschlandradio Edition könnte zum Sammlerstück avancieren. Credit: DAB+

DAB+ Radio: Erstklassige Energie-Bilanz

So kannst du DIGITRADIO 215 gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





DAB+ Radio, das ist Gegenwart und Zukunft des beliebten und klassischen Antennenradios. Du hast noch nichts von DAB+ gehört? Dann wird‘s Zeit., voll digital und unabhängig vom Internet. Die Bedienung ist leicht und komfortabel, weil die Geräte Sender selber finden. Mit einem DAB+ Radio stehen in Deutschland insgesamt bis zu 300 Sender zur Verfügung, regional bis zu 80, bundesweit gibt es 29 Programme. Entdecke spannende neue Sender, die UKW nicht bietet: Ob Sport oder Schlager, Klassik oder Comedy, Informationen oder Altbekanntes – mit DAB+ hörst du mehr, denn alle Radios zeigen im Display, wer singt und spricht. Das Beste:DAB+ Radios sind zukunftssicher. Im Auto ist DAB+ z. B. bereits serienmäßig. Für zu Hause gibt es Geräte ab 30 Euro. Wechsele jetzt auf digitales Radio. Die perfekte Auswahl findest du im Branchenportal www.dabplus.de . Dort kannst du dich auch weitergehend über DAB+ Radios und die vielen Vorteile des digital-terrestrischen Empfangs informieren. Bei DAB+ ist nicht nur die Programmvielfalt größer und damit besser als bei UKW.Ein entscheidender Vorteil von DAB+ ist u.a. die Energie-Bilanz. Bei dem Weg von der Sendeantenne bis zum Empfang des Senders mit z.B. einem Küchenradio spart DAB+ bis zu 85 Prozent des Energiebedarfs von UKW ein. Erfahre hier mehr über das „grüne Radio“ Obwohl DAB+ weniger Energie braucht als UKW oder andere Übertragungswege, kann es viel mehr. Es ist also nicht nur umwelt- sondern gleichzeitig auch noch verbraucherfreundlicher. Und der Funktionsumfang wächst: Demnächst können auch Warnmeldungen, die die Bevölkerung in bestimmten Regionen über Gefahrensituationen informieren, über DAB+ Radios erfolgen. Mehr dazu erfährst du hier Überzeuge dich von den Vorteilen und gewinne ein DAB+ Radio. Wir verlosen drei top-moderne DAB+ Radios des deutschen Traditionsherstellers TechniSat: Mit dem portablen DIGITRADIO 215 in der Deutschlandradio Edition gelangen Zuhörende mit nur einem Knopfdruck sofort zu ihren Lieblingssendern. Die drei Hörfunkprogramme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova sind auf den farblich gekennzeichneten Direktwahltasten auf der Oberseite des DIGITRADIO 215 hinterlegt. Über drei weitere, frei belegbare Tasten können weitere DAB+ oder UKW-Radiosender als Favoriten gespeichert werden. Das große 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay zeigt Informationen zum laufenden Radioprogramm an. Per Slide-Show werden Interpret und Songtitel eingeblendet. Das handliche Digitalradio verfügt zusätzlich über eine Radioweck- und Sleeptimerfunktion und kann per Netz- oder Batteriebetrieb flexibel eingesetzt werden.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben dem DIGITRADIO 215 weitere lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.