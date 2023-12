Weihnachtsgewinnspiel: Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort gewinnen

1 Tageseintritt für Europa-Park für 2 Personen

1 Tageseintritt für die Wasserwelt Rulantica für 2 Personen

1 Übernachtung im Doppelzimmer eines 4-Sterne (Superior) Hotels

Rulantica: Sauna-Landschaft und Rutschen-Paradies

Die Wasserwelt Rulantica bietet Spaß und Entspannung für Jung und Alt.

Europa-Park: 4-Sterne Hotel inklusive

So kannst du die Reise ins Europa-Park Erlebnis-Resort gewinnen

Quizfrage

a) Batman in Arkham Origins

b) Spider-Man in Marvel's Spider-Man: Miles Morales

c) Delsin Rowe in Infamous: Second Son





Mitwartet 2024 eine unvergleichliche Achterbahn-Neuheit auf alle Gäste des Europa-Parks. Im neuen Kroatischen Themenbereich trumpft der Multi Launch Coaster mit zahlreichen innovativen Elementen auf. Auch Showliebhaber können sich auf vielfältige Highlights freuen.Unter allen Teilnehmern, die unsere Weihnachts-Quizfrage richtig beantworten, verlosen wir einen Aufenthalt im Europa-Park Erlebnis-ResortIn unmittelbarer Nähe des Europa-Parks genießen die Gäste in der nordisch thematisierten Wasserwelt Rulantica Rutschvergnügen, Action und Entspannung. Im Bereich „Nordiskturn“ können sie aufum die Wette rutschen. In „Tønnevirvel“, einer speziellen Rundfahrtattraktion für Wasserparks aus dem Hause MACK Rides, liefern sich die Gäste eine Wasserschlacht in Gondeln. Direkt neben Rulantica tauchen die Besucher bei der VR-Experience YULLBE in neue Welten ein.Optimal abgerundet wird der Kurzurlaub im Europa-Park Erlebnis-Resort mit einer kulinarischen Reise für alle Sinne im futuristischen Gastronomie-Event-Konzept Eatrenalin. Nach erlebnisreichen Stunden bieten die sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels sowie das Camp Resort die perfekte Möglichkeit, den Kurzurlaub inmitten eines einzigartigen Charmes ausklingen zu lassen.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben dem Kurzurlau im Europa-Park Erlebnis-Resort viele weitere lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.