Weihnachtsgewinnspiel: 5x FRITZ!Box Mesh-Set gewinnen

In der heutigen Zeit ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges WLAN-Netzwerk nicht mehr nur ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ob für Home-Office, Online-Gaming oder Streaming – eine stabile Internetverbindung ist essentiell. Hier kommt das WLAN Mesh Paket von AVM ins Spiel, bestehend aus derund dem, dass für eine nahtlose und leistungsstarke Netzabdeckung in deinem Zuhause sorgt. Im Rahmen unseres Weihnachtsgewinnspiels kannst du jetzt das AVM-Duo 5-malgewinnen.Die FRITZ!Box 7590 AX ist das Herzstück des Pakets. Mit modernster Technologie bietet sie nicht nur eine hohe Reichweite und Geschwindigkeit, sondern auch eine vollwertige Telefonanlage. An der integrierten DECT-Basis kannst du bis zu sechs Schnurlostelefone anmelden, was die FRITZ!Box 7590 AX zum Mittelpunkt deiner Kommunikation macht. Und keine Sorge um die Sicherheit: Eine integrierte Firewall sorgt für sicheres Surfen im Internet.Doch was wäre ein starkes Herz ohne eine hohe Reichweite? Der FRITZ!Repeater 3000 AX erweitert das Netzwerk und sorgt dafür, dass Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Das Ergebnis ist ein Mesh-Netzwerk, das keine Wünsche offenlässt.Die Installation des WLAN Mesh Pakets ist denkbar einfach. Mit wenigen Klicks sind die FRITZ!Box 7590 AX und der FRITZ!Repeater 3000 AX eingerichtet und das Mesh-Netzwerk startklar. Die Geräte finden sich automatisch und erstellen ein einheitliches Netzwerk, das für eine optimale Abdeckung und Leistung ohne Unterbrechung sorgt.Ein weiterer Vorteil des FRITZ! Mesh-Systems ist die zentrale Verwaltung. Über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box lassen sich alle Einstellungen vornehmen und die Performance des Netzwerks überwachen. Updates und Wartung laufen dank der FRITZ!OS Software weitgehend automatisch, sodass dein Netzwerk immer auf dem neuesten Stand ist.Einfach die folgendeund anschließendeingeben. Du erhältst im Anschluss eine E-Mail, in der du deine Teilnahme bestätigen musst. Tipp: Schaue auch im Spam-Ordner nach der Bestätigungs-Mail.Welcher Superheld kämpft sich durch den weihnachtlichen Big Apple?Unter allen richtigen Antworten verlosen wir an Heiligabend neben dem FRITZ!Box-Mesh-Set weitere lukrative Preise. Die glücklichen Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie bei der Bestätigungs-Mail raten wir dir, den Junk-Ordner im Blick zu behalten.