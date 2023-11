Weihnachten 2023: 5 außergewöhnliche Adressen für Gaming-Geschenke

Adresse #1: Fangamer

Adresse #2: Lost in Cult

Adresse #3: Black Screen Records

Adresse #4: Tune and Fairweather

Adresse #5: Cook and Becker

Dasrückt mit großen Schritten näher und wer einen aktiven Zocker im Freundeskreis oder der Familie hat, der ist sicherlich schon auf der Suche nachKlar, traditionellerweise bieten sich da natürlich Spiele, Hardware oder Zubehör an – je nach Preisklasse und Beziehungsgrad. Doch wie wäre es zur Abwechslung mal mitstatt der üblichen Klassiker? Wir haben ein paar coole Adressenherausgesucht, bei denen ihr zahlreiche Ideen für ein reich beschenktes Weihnachten findet.Der US-amerikanische Verkäufer Fangamer hat sich schon vor Jahren einen Namen damit gemacht, alles an Merchandise zu verkaufen, was das Gaming-Herz begehrt. Von bedruckten Klamotten, überund Spielkarten ist der Online-Shop prall gefüllt mit jeder Menge günstiger Kleinigkeiten und extravaganten Gaming-Geschenken. Vor allem aber sind davon viele Artikel wirklich einzigartig.Derauszum Beispiel, der dank Box im Bauch auf Knopfdruck knuffige Geräusche von sich gibt. Oder die schicke, mit der ihr euch beim Schreiben der Steuererklärung fühlen könnt, wie der Gott der Unterwelt höchstpersönlich. Besonders praktisch: Mittlerweile hat Fangamer eine Zweigstelle hier in Europa aufgemacht, die zwar nur einen Teil des Angebots des US-Konzerns vorrätig hat, mit der Lieferung aus den Niederlanden aber auchverlangt.Erst vor einem guten Monat, einem mehr als 400 Seiten dicken Buch über Videospiele, dasvereint. Es stammt von Lost in Cult , einem britischen Unternehmen, das Videospiele als Medium zelebriert und deshalb mit Entwicklern, Autoren und Künstlern auf der ganzen Welt kollaboriert, umzu produzieren.Neben der erwähnten [lock-on]-Reihe, deren Einzelbände sich keinen spezifischen Themen verschreiben, sondern, findet ihr bei Lost in Cult auch einige ausgewählte Bücher, die sich nur bestimmten Spielen widmen. Die beiden Indie-Darlingeundhaben beispielsweise eigene Formate bekommen, in denen die verantwortlichen Entwickler aus dem Nähkästchen plaudern. Und mit denkönnen die Konsoleros unter euch eine echte Zeitreise unternehmen.Wer lieber hört statt liest, der sollte bei Black Screen Records durch die virtuellen Schallplattenregale stöbern – oder nach Köln-Ehrenfeld fahren und dort bei POPSUB in der Wißmannstraße 40 vorbeischauen, wovor Ort mit einer großen Auswahl an Videospiel-Soundtracks und einer Menge anderem Merch auf euren Besuch wartet. Das 2020 bezogene Ladenlokal ist nämlich ein, die ihrer Leidenschaft auch gern abseits des Bildschirms frönen – die Kollegen von Superlevel haben die Geschichte von POPSUB vor zwei Jahren spannend aufbereitet.Im Online-Shop von Black Screen Records dreht sich dann aber wieder alles um die Musik, die Videospiele auditiv unterfüttert.zuoder, zuoder: Wer seinen liebsten Klängen auch außerhalb des jeweiligen Spiels lauschen möchte, kann hier einiges an Geld lassen. Völlig kostenlos sind dagegen die vom Team erstellten Spotify-Playlists mit einem Best-Of der beim Streaming-Anbieter verfügbaren Videospiel-Soundtracks.Der irische Verlag Tune and Fairweather hat sich ganz und gar Tinte und Papier verschrieben: Hier findet ihr, um eurem Hobby auf eine ganz altmodische Art zu frönen. Im Gegensatz zu den anderen Vertretern dieser Liste ist die Auswahl des Online-Shops allerdings ziemlich eingeschränkt: Abgesehen von Modern Ruins, einem Artbook des Londoner Fotographen Robin Hudson, und eines Romans von Charles McNair, hat sich der Verlag nämlichverschrieben.Bekannt geworden durchbietet Tune and Fairweather mittlerweile auch verschiedene Ausgaben zur Mythologie von Dark Souls und Demon's Souls an sowie Soul Arts: Ein opulentes Artbook mit unzähligen Illustrationen, die während eines Fan-Wettbewerbs von Souls-Experte VaatiVidya zusammengekommen sind. Und dann wäre da noch die, mit Essays, Kunst und Interviews zum Gothic-Horror-Meisterwerk, die erst vor wenigen Tagen beim Autor dieses Artikels für saftige 80 Euro eingetrudelt ist. Eine vollkommen unparteiische Empfehlung also.Die letzte Adresse unserer Liste für extravagante Gaming-Geschenke führt uns in die Niederlande, wo Cook and Becker und weiteres Merchandise aus der Welt der Videospiele vertreibt.: Die Liste der hier vertretenen Titel ist lang und fast jeder Geschmack wird mit schickem Wandschmuck bedient – auch wennsind und damit vielleicht etwas außerhalb des Weihnachtsbudgets liegen könnten.Etwas günstiger sind da schon die nicht weniger hübschen, die Cook and Becker ebenfalls im Sortiment hat und die sich unter anderem mit Spielen wieoderauseinandersetzen. Falls ihr also genau wie Geralt von Riva eure täglichen Erfolge in eineintragen wollt oder jemanden kennt, auf den diese Beschreibung zutreffen könnte, seid ihr bei Cook and Becker an der richtigen Adresse.Und damit sind wir auch schonangekommen, die euch hoffentlich den ein oder anderen Anbieter mit spannendem Gaming-Merch aufgezeigt hat, den ihr noch nicht auf eurer Liste hattet. Falls ihr selbst noch Anlaufstellen habt,und erzählt, wo ihr Geschenke für euch oder eure Liebsten mit Videospielaffinität einkauft – abgesehen von den üblichen Verdächtigen.