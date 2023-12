The Finals: Alle Infos zum Release des chaotischen Multiplayer-Shooters

The Finals: Release als Free2Play-Spiel

Monetarisierung: Mikrotransaktionen und Battle Pass

Worum geht es in The Finals überhaupt?

Den Jahresausklang feiern die Embark Studios explosiv: Nach mehreren Beta-Tests hat das Team ehemaliger Battlefield-Entwickler im Rahmen derveröffentlicht.Bereits in den zurückliegenden Testphasen konnte der Multiplayer-Shooter mit Zerstörungsorgie das Interesse zahlreicher Spieler auf sich ziehen, nun darf aber wirklich jeder loslegen, und zwar sowohl auf demals auch auf derund. Wir fassen für euch diezusammen.Nach dem Ende der The Game Awards 2023 folgte umgehend der Startschuss: The Finals ist ab sofort auf dem PC und auf den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft. Ein Kauf ist nicht notwendig, denn der Shooter ist grundsätzlichIhr müsst also lediglich via Steam, PlayStation Network oder Xbox Store den Download tätigen und könnt umgehend loslegen. Unterstützt wird zudem von Anfang an, sprich PC-, PS5- und Xbox Series X | S-Spieler treten gemeinsam und gegeneinander in den Matches an.Free2Play heißt bekanntlich nicht vollständig kostenlos, weshalb es auch in The Finals Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Dies bezieht sich jedoch vollständig auf, aber laut den Entwicklern nicht auf spielerische Vorteile. Sprich: ihr könnt alle Waffen und Gadgets ganz ohne den Einsatz von Echtgeld freischalten, wer aber sich individuell gestalten will, muss entsprechend zur Brieftasche greifen.Darüber hinaus gibt es auch einen, der sich ganz klassisch gibt: Er kostet in der Bezahlvarianteund enthält 100 Level verschiedener kosmetischer Extras, wie neue Hüte, Jacken oder sogar spezielle Nachladeanimationen. Praktisch: Über den Premium Battle Pass erhaltet ihr außerdem genügend Echtgeldwährung, damit ihr euch den nächsten direkt wieder kaufen könnt.Aber was macht The Finals überhaupt so spannend, dass es auf Steam zum meistgewünschten Spiel wurde? Es ist vermutlich die Mischung ausund jeder Menge, die so manch einen an frühere-Zeiten erinnert. Je nach Spielmodus kämpfen mehrere Dreier-Teams in einer Art virtuellen Game-Show darum, wer am Ende mehr Geld besitzt.Neben dem hohen Explosionsfaktor spielt auch dieeine wichtige Rolle: Häuser sind vielschichtig aufgebaut, ihr könnt mit Jump Pads meterweit durch die Luft segeln oder euch mit einem Greifhaken schnell von Dach zu Dach bewegen. Hinzu kommt das, bei dem vor allem das Bewegungsgefühl eine wichtige Rolle spielt.Ob The Finals die überwiegend positiven Eindrücke aus der Beta auch im finalen (ha!) Spiel sammeln kann, werden die nächsten Stunden und Tage zeigen.