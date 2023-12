The Finals: Jetzt gehen die Entwickler den Cheatern an den Kragen

The Finals: Technisches Problem machte es Cheatern leicht – soll endlich behoben sein

Spätestens, seitseine Veröffentlichung zu Anfang des Monats, während der diesjährigen Game Awards, feiern durfte, genießt der brandneue Multiplayer-Shooter zunehmende Popularität.Die frisch gewonnene Beliebtheit kommt natürlich nicht ganz ohne ihre Schattenseiten: Unglücklicherweise mehren sich die Berichte über, die den eigentlich spaßigen Titel heimsuchen und Spieler mit unfairen Mitteln in den Matches plagen. Doch dieDen Entwickler derschmecken die unlauteren Methoden der Cheater selbstredend überhaupt nicht. Aus diesem Grund will man die spielinternennun verstärken, gerade in Hinblick darauf, dass bereits auf Reddit und dem offiziellen Discord-Server des Spiels heiß über die große Anzahl von Scharlatanen in The Finals diskutiert wird.Community Lead Dusty Gustaffson teilte jüngst ein Update via Discord mit den Spielern, in dem er offenbarte, dass es bislang eingegeben hätte, welches die Entwickler „daran hinderte, Cheater effizient zu bannen“, wie es ganz konkret heißt. Nun sei man bereits dabei, die Anti-Cheat-Maßnahmen „wieder zu verstärken“, während man eineimplementiert.„[Easy Anti-Cheat] ist nicht unsere einzige Anti-Cheat-Maßnahme“, erklärte Gustaffson außerdem. Die angesprochenen technischen Schwierigkeiten sei eines der Probleme gewesen, das Embarkbereitet habe. Darüber hinaus forderte der Community Lead die Spielerschaft auf,, sollten sie auf solche stoßen.Embark arbeite „an der Verbesserung unserer Erkennung“ und man würde „ununterbrochen“ im Team gegen die unfairen Spieler und die wachsende Frustration der ehrlichen Fans vorgehen wollen. Wir hatten bereits vor dem Stealth-Release die Möglichkeit, einenmehr über die spannende Shooter-Hoffnung.