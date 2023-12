Project Baxter: Neues Spiel der Payday-Macher auf Basis von Dungeons & Dragons für 2026 angekündigt

Project Baxter: Koop mit Games as a Service für 2026 angekündigt

Mithat Starbreeze Entertainment nicht den allseits erhofften Hit gelandet, aber das schwedische Unternehmen hat bereits das nächste Spiel in Entwicklung:, basierend auf der-Lizenz von Wizards of the Coast.Auf der einen Seite wird das Studiound einigen dringend benötigen Patches versorgen, während es auf der anderen Seite ab sofort um Drachen, Verliese undgeht. Für Project Baxter wird man laut Tobias Sjögren, CEO von Starbreeze Entertainment, auf die eigenen Stärken setzen – die liegen bekanntlich nicht im Singleplayer-Bereich.Stattdessen wird Project Baxter, wie es Starbreeze Entertainment in der offiziellen Ankündigung formuliert,bieten. Außerdem verschreibt sich man bereits jetzt dem, da man das kommende Spiel langfristig, sogar ein Leben lang unterstützen möchte. "Es ist schwer, sich eine bessere Partnerschaft als Dungeons & Dragons und Starbreeze vorzustellen - beide haben ihre Grundlage in kooperativen und gemeinschaftsorientierten Erlebnissen [...] und unendlichem Wiederspielwert", so Sjögren in der Mitteilung.Entwickelt wird Project Baxter auf Basis der Unreal Engine 5 und sollfür alle wichtigen Plattformen erscheinen. Weiter ins Detail geht man nicht, aber vermutlich sind damit der PC und die jeweils aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft gemeint. Ob auch Nintendo beziehungsweise der Switch-Nachfolger bedient wird, bleibt abzuwarten.In einem Interview mit Venturebeat verrät Leif Westerholm, der Creative Director für Project Baxter, dass das Spiel übrigens trotz Dungeons & Dragons-Lizenzbieten wird. Auch Würfel sind nicht mit von der Partie. Stattdessen sei es ein Action-Spiel, wobei das Tempo nicht so hoch ausfallen wird, wie bei der Payday-Marke.Angesichts der frisch erfolgten Ankündigung, ganz ohne Videomaterial, dürfte es aber noch einige Zeit lang dauern, bis Project Baxter wirklich Gestalt annimmt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Umsetzung dann auf jeden Fall reibungsloser erscheint als