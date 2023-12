Windblown: Neues Spiel der Dead Cells-Entwickler angekündigt, erscheint bereits 2024

Windblown: Rasante Kämpfe vorerst im Early Access

Mitveröffentlichte das französische Studio Motion Twin einen Millionenseller, jetzt hat man ein neues Spiel am Start:. Das sieht zwar etwas anders aus, bleibt aber im Kern demtreu.Im Rahmen der, enthüllten die Entwickler von Motion Twin ihr neuestes Werk. Als Held oder Heldin stürzt ihr euch ins Gefecht, um euer schwimmendes Dorf vor dem Untergang zu bewahren und sammelt unterwegs dieein.Derzu Windblown zeigt dabei einerseits den bereits aus zahlreichen Dead Cells-Videos bekannten Animationsstil, aber gleichzeitig gibt es auch einen ersten Einblick in das Gameplay. Aus einer Iso-Perspektive heraus kämpft ihr auf verschiedenen, schwebenden Inseln gegen unterschiedlich Feinde und das alles in einemZwischen den Kampfpassagen springt ihr über Abgründe, sprintet Treppen in einem Tempo nach oben, dass selbst ein berühmter blauer Igel anerkennend nicken würde und trefft auf. So zumindest die Vorstellung davon, wie Windblown im Groben ablaufen soll. Nach und nach findet ihr neue Waffen und nehmt durch die Erinnerungen von gefallenen Kriegern neue Kampfstile in euch auf, welche euch in der keineswegs friedlich verlaufenen Auseinandersetzung mit den Abgesandten des Wirbels helfen sollen.Wer nach dem Trailer bereits Blut geleckt hat, muss sich übrigens nicht mehr allzu lang gedulden. Windblown erscheint laut Motion Twin imfür denimund ist dann sowohlmit bis zu zwei Freunden spielbar. Ähnlich wie bei Dead Cells wird man wohl erst mit Version 1.0 den Release auf anderen Plattformen anvisieren.Im nächsten Jahr wird übrigens neben Windblown noch ein weiteres großes Roguelike im Early Access starten: