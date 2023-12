Monster Hunter Wilds: Offiziell für 2025 mit einem Trailer angekündigt

Monster Hunter Wilds: 2025 geht es wieder auf die Jagd

Im Rahmen derkündigte Capcom ganz zum Schluss ein neues Monster Hunter an. Mithüpft der japanische Spieleentwickler zuerst auf die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft und lässt vorerst die Nintendo Switch hinter sich.Schon seit längerem wurde spekuliert, dass sich Capcom nach, welches zu Beginn nur auf Nintendos Hybridkonsole erschienen ist, an einenvonwagt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, auch wenn dernoch über ein Jahr in der Zukunft liegt.Mit einempräsentierte Capcom der Weltöffentlichkeit Monster Hunter Wilds, allerdings lässt dieser noch etliche Fragen offen. Das Video zeigt in erster Linie eine hübsche, wenn auch zu Beginn sehr karge Landschaft, in der ein Monsterjäger durch eine Horde reitet, zuweilen sogar von Steinformation zu Steinformation springt.Erst am Ende folgt ein kleiner Twist, denn eine Art Sturm überzieht das Gebiet und bringt Leben zum Vorschein – ob das im Spiel schlussendlich einewird oderhat, bleibt abzuwarten. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:Einen Releasetermin gibt es derweil noch nicht, zumindest keinen konkreten. Laut Capcom wird Monster Hunter Wilds aberfür den, dieund. Mehr Informationen wird man noch vorher verraten, denn bereits im Sommer 2024 will man einen größeren Einblick in das nächste Monster Hunter-Kapitel gewähren., welches vor wenigen Tagen mit einem ersten Trailer angekündigt wurde. Das übernächste Spielejahr dürfte also erneut ein sehr heißes werden.