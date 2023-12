OD: Horror-Spiel von Hideo Kojima und Microsoft mit geballter Hollywood-Power angekündigt

OD: Horror mit Hollywood-Stars und Cloud

Bei dendarf eine Person fast niemals fehlen:. Auch in diesem Jahr war der japanische Spieleentwickler zu Gast und stellte ein gänzlich neues Spiel vor.entsteht in Zusammenarbeit mit Microsoft und dem bekannten RegisseurSchon 2022, gaben zur damaligen Zeit aber keine weiteren Informationen preis. Gut anderthalb Jahre später wissen wir nun den Namen des Projekts, aber immer noch bleibt vieles ein– so wie es Kojima eben liebt.Im Rahmen der von Geoff Keighley veranstalteten Preisverleihung enthüllte Kojimamit einem ersten Trailer. Darin zu sehen? Die Hollywood-Schauspieler(Es),(Euphoria) und(Swan Song), die einen bestimmten Satz auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufsagen, während Lillis am Ende sogar vor Panik anfängt zu schreien.Das ist das Rätsel. OD wirkt wie eine Art Horror-Spiel, soll aber laut Kojima viel mehr als nur das werden. Zusammen mit der Cloud-Technologie von Microsoft habe man es sich zur Aufgabe gemacht, ein "einzigartiges, fesselndes und völlig neuartiges Spiel" zu erschaffen. Der Gründer von Kojima Productions geht sogar noch weiter und spricht davon, dass man sogar einentwickelt.Eine Aussage, die er. Was er damit jedoch im Detail meint, lässt er weiterhin unbeantwortet. Dafür aber gab er noch eine weitere Zusammenarbeit für OD bekannt: Der bekannte Filmregisseur Jordan Peele ist mit an Bord, dessen Regiedebüt Get Out 2018 einen Oscar gewinnen konnte. Peele sei jedoch nur ", die sich an OD beteiligen.undOD erscheint, wird noch vollständig geheim gehalten. Anders gesagt: Tee trinken und abwarten ist angesagt., welches immerhin aber 2025 veröffentlicht werden soll.