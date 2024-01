OD: Horror-Spiel soll ähnlich experimentell wie Boktai werden

OD: Wieder ein Konzept, das auf Wiederstand stößt?





It seems I have been acknowledged by creating games that go against the current of the times, such as "hide-and-seek" games where you sneak into a building without being detected by the enemy, or "delivery games" where you enjoy moving around in an open world, For me, the most…



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 4, 2024

Hideo Kojima ist vielleicht eine der am meisten polarisierenden Persönlichkeiten im Videospiel-Business – und dieser Position ist sich der Japaner wohl bewusst. In einem Tweet deutet er an, dass er mitunter Gegenwind aus den eigenen Reihen bekomme – und zieht Vergleiche zwischen seinem aktuellen Projektund früheren Games.Viel Widerstand sah er sich zum Beispiel einst bei der Entwicklung vonkonfrontiert, das mit einer für seine Zeitund technisch außergewöhnlichen Möglichkeiten aufwartete.„Es scheint so, als wäre ich dafür anerkannt, Spiele zu entwickeln, die“, so Kojima auf Twitter. Er erwähnt „Versteckspiel-Games, wo du in ein Gebäude schleichst, ohne vom Gegner entdeckt zu werden“ und spielt damit auf die-Reihe an; ebenso wie auf, einem „Lieferanten-Spiel, in dem du es genießt, dich in einer Open World zu bewegen“. Dass OD wieder für viel Aufsehen sorgen wird, davon ist Kojima anscheinend überzeugt.„Für mich war mein experimentellstes Spiel, Vampire außerhalb des eigenen Hauses zu besiegen, indem man tatsächliches Sonnenlicht dafür nutzt.“ Boktai erschien erstmals 2003 für den Game Boy Advance. Das Spielmodul besaß ein Solarsensor,, das dann im Spiel für die Bekämpfung der Vampire verbraucht wurde. Das Konzept „stieß auf heftigen Widerstand bei den Mitarbeitern und sogar innerhalb des Unternehmens“, schreibt Kojima weiter. „In diesem Sinne wird OD genauso ungewöhnlich.“Das Projekt, für das es noch keinen Release-Termin gibt, wurde bei den diesjährigen Game Awards mit einem Teaser-Trailer offiziell angekündigt. Es scheint ein Horror-Spiel zu werden; neben(Get Out) wirken auch die(Euphoria) und(Dungeons & Dragons) mit. Vielmehr ist über das Projekt nicht bekannt, Kojima verspricht jedoch, nicht nur „ein einzigartiges und fesselndes Spiel“, sondern