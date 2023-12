Light No Fire: Riesige Fantasy-Sandbox von den "No Man's Sky"-Machern

Light No Fire: Ein ganzer Planet als Fantasy-Sandbox

Die Macher des Science-Fiction-Exploration-Adventureshaben auf den diesjährigen Game Awards ihr neues Projekt vorgestellt. Mit einem schicken zweiminütigen Trailer zeigte Entwicklerstudio Hello Games erste Bilder ausBei diesem soll es sich um einein einer spektakulär großen Open World handeln. Der Trailer zeigt auf jeden Fall bereits eine variationsreiche Vielfalt aus unterschiedlichen Biomen, spielbaren Rassen und phantastischen Elementen.Bereits No Man’s Sky hat durch seine schiere Endlosigkeit und seine unzählbaren zufällig generierten Planeten geglänzt. Obgleich das Projekt zu Anfang viel Kritik geerntet hat, weil aus Sicht der Spieler Versprechungen gemacht wurden, die das Spiel nicht einhalten konnte, blieb Hello Games am Ball. No Man’s Sky wurde über die Jahre hinwegausgestattet, bis es das Spiel wurde, was sie Entwickler und auch die Community im Sinn hatte: Eine riesige Weltraum-Sandbox. In Light No Fire geht es von den Größenverhältnissen ein paar Stufen zurück.Das Adventure, für das es derzeit noch keinen Release-Zeitraum gibt, soll nämlich „nur“ so groß wie die Erde sein – aber mindestens ebenso abwechslungsreich, versetzt mit zahlreichen Fantasy-Elementen. So seht ihr im Trailer einen halsbrecherischenüber schneebedeckten Berggipfeln, aber auch Amseln und Eisvögel als Reittiere; fliegende Inseln, eine gigantische Statue, die zum Leben erweckt zu werden scheint, sowie viele halb-tierische Völker als spielbare Rassen.Im Gegensatz zu vielen anderen Ankündigungstrailern bekommt ihr bei Light No Fire ausschließlich In-Game-Footage präsentiert. Entwickler Hello Games verspricht auf der Steam-Seite des Spiels, dass ihr euch mit Spielern aus aller Welt gemeinsam eine Community im Spiel aufbauen können. Neben Crafting und Survival steht, wie schon bei No Man’s Sky, das Erforschen im Vordergrund: Bergwelten, Ozeane, Wüsten, Wälder, Ruinen und viele Kreaturen und Völker wollen entdeckt werden. „Eine wahre Open World ohne Grenzen in einer“, heißt es.Verständlich, wenn es da einigen Gerne-Fans bereits jetzt in den Fingern juckt. Es bleibt zu hoffen, dass Hello Games aus dem Desaster um No Man’s Sky gelernt hat und keine Versprechungen im Vorfeld ausruft, die am Ende – vielleicht durch einen verfrühten Release – nicht eingehalten werden können. Wohl auch deshalb gibt es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum zu Light No Fire. Gespannt dürfen wir aber auf jeden Fall sein.könnt ihr übrigens hier auf einen Blick sehen.