Light No Fire: Entwickler will das Spiel über Jahre hinweg aktualisieren

Light No Fire: Es kann Stunden dauern, bis ihr einen Berg erklommen habt

Bei Hello Games scheint man in puncto Größe der Spielwelt ein paar Schritte zurückzufahren. Zumindest, wenn man in astronomischen Dimensionen denkt. So soll der Planet, den ihr inerkundet, so groß sein, wie die Erde.Kleiner natürlich als ein Universum mit unzählbaren, prozedural generierten Planeten – so wie in No Man's Sky –, für eine Videospielwelt aber ein. Man kann jetzt schon gespannt sein, wie lange Spieler brauchen, um den Planeten einmal zu umrunden oder wie viele Jahre nach Release der Open-World-Survival-RPGs noch neue Details entdeckt werden.Dass man sich mit derartigen Vorhaben auch ganz schön in die Nesseln setzen kann, hat Hello Games selbst mit No Man’s Sky vorgelebt. Erst nach zahlreichen Patches und DLCs wurde das Sci-Fi-Exploration-Game das abwechslungsreiche Multiplayer-Action-Adventure mit Weltraumschlachten, Forschungsabenteuern und Basenbau, das den Spielern schon bei Release versprochen wurde. Lange Zeit zuvor fühlte sich jedoch die Community um ihr Spiel betrogen. Einkann sich Hello Games mit Light No Fire eigentlich nicht erlauben.Studiogründer Sean Murray sieht in diesem neuen Projekt aber eine noch größere Herausforderung. Light No Fire soll eine Open World bieten, die so groß wie die Erde ist und keine Grenzen aufstellt. Besonders die Darstellung von Bergen scheint ihm sehr wichtig zu sein. „Nicht einfach Videospiel-Berge, sondern echte Berge, die meilenhoch sind,“, schwärmt Murray. „Wenn du sie erklimmst, kannst du vom Gipfel auf Flüsse und Schluchten und ganze Kontinente blicken.“ Diese Berge zu besteigen, könnte ohne das geeignete Hilfsmittel im Spiel jedoch Stunden dauern.Wie No Man’s Sky will Murray aber auch Light No Fire stetig mit Updates versorgen. „Das ist ein Spiel, das ich auch gernemöchte.“ Interessierte Spieler können also wohl jetzt schon damit rechnen, über Jahre hinweg neue Spielinhalte präsentiert zu bekommen. Einen, da hier die Modding-Community von Anfang an stark miteinbezogen wurde.Einen Releasetermin für Light No Fire gibt es noch nicht; es ist nicht einmal bekannt, ob es noch im kommenden Jahr erscheint. Der gut zweiminütige Ankündigungs-Trailer, der eine Menge In-Game-Szenen zeigt, verspricht jedoch, dass das Spiel ein variationsreiches Crafting- und Survival-Adventure werden könnte.