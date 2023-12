Lost Records: Bloom and Rage: Neues Narrative Adventure von den "Life Is Strange"-Machern

Lost Records: Bloom & Rage – Diese Entscheidung wird Konsequenzen haben

Bei denkonnte Don’t Nod Entertainment nicht nur das Releasedatum zum kommenden Action-Adventure Banishers: Ghosts of New Eden verkünden, sondern teaserte mitauch gleich das nächste große Narrative Adventure an, von denen sich mittlerweile einige im Fundus des Studios befinden.In der Geschichte um eine Gruppe Jugendfreundinnen geht es einmal mehr um mysteriöse Ereignisse,und gegenseitiges Vertrauen. Der Trailer vermittelt auf jeden Fall schon einmal den Eindruck, dass Freunde genregleicher Spiele des Entwicklers auf ihre Kosten kommen könnten.Das Studio Don’t Nod ist bekannt für seine narrativen Adventures. Dem viel referenzierten Werk Life Is Strange folgten vier Nachfolger beziehungsweise Spin-Offs im gleichen Universum. Danach kamen unter anderemund, die auf das gleiche Spielprinzip setzten. Lost Records: Bloom & Rage soll der erste Teil in einem neuen Universum werden.Die Teenager Swann, Nora, Autumn und Kat eint eine tiefe Freundschaft. Der Sommer des Jahres 1995 ist unbeschwert und bietet so viele Möglichkeiten, um sich selbst zu finden und die Bindungen untereinander zu vertiefen. Bis ein eigentlich friedvollerendet… 27 Jahre später treffen sich die Frauen wieder und müssen sich den Ereignissen der Vergangenheit stellen. Eigentlich wollten sie, aber sie haben sich ein Versprechen gegeben…„Das neue Universum, das wir erschaffen haben, ist voll vom magischen Realismus, den wir so lieben“, sagt Executive Producer Luc Baghadoust. „Wir können es kaum erwarten, mehr über die Freundinnen und ihr Abenteuer zu enthüllen und freuen uns schon auf die Reaktionen der Community.“ Lost Record: Bloom & Rage ist das erste Spiel desDer Release des Spiels ist fürgeplant; Lost Records: Bloom & Rage wird für PlayStation 5, Xbox Series X | S und PC erscheinen. Welchewurden, könnt ihr in unserem Übersichtsartikel lesen.