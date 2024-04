Lost Records: Bloom and Rage – Etwas Lo-fi Summer gefällig?

Release im Episoden-Format

Das-Franchise musste Don't Nod schon vor einiger Zeit abgeben, aber das französische Studio hat dem Teenage-Mystery-Drama längst nicht abgeschworen. Mitentsteht in Montreal ein neues, erzählerisch intensives Adventure, dessen jüngster Trailer sommerlich-melancholische Emotionen weckt.bereits im Dezember letzten Jahres und erinnerte seinerzeit schon stark an die Life is Strange-Spiele. Allzu überraschend ist das natürlich nicht, denn hinter dem Projekt steht, der bereits am Abenteuer von Max Caulfield undals Game- und Artistic Director beteiligt war. Mit Lost Records will er an diese Erfolge anknüpfen und trifft mit seinem Team bereits jetzt wohlbekannte Töne.Im Rahmen des ID@Xbox-Livestreams veröffentlichte Don't Nod einenzu Lost Records: Bloom and Rage. Der verrät zwar noch nicht wirklich viel zur Story des Adventures, gewährt aber einen wundervoll atmosphärischen Eindruck. Untermalt von einem neuen Song der Ex-Chromatic-Mitglieder Ruth Radelet, Adam Miller und Nat Walker zeigt das rund anderthalb Minuten lange Werbevideo den Sommer 1995 im beschaulichen, aber rein fiktiven Städtchen Velvet Cove in Michigan.Visuell ist der Großteil des Trailers imfestgehalten: Das Bild ist krisselig, es gibt Störungen, alles wackelt und ist weit weg von perfekt. Die Stimmung hingegen könnte kaum sommerlicher sein: Teenager skaten, sind auf Spielplätzen unterwegs, genießen die kühle Frische eines kleinen Bachs im Wald und in der Nacht denkt man sich ein paar gruselige Geschichten aus.Am Ende der Aufnahmen sieht man dann auchvon Lost Records: Bloom and Rage in die Augen: Swann Holloway, die behauptet, dass sie tot sei – garniert mit einem Lachen. Ob dem tatsächlich so ist, die Entwickler eventuell ein wenig Foreshadowing betreiben oder es lediglich ein kleiner Spaß der jungen Teenagerin ist, bleibt abzuwarten.Mit Lost Records: Bloom and Rage geht Don't Nod noch auf andere Art und Weise zurück zu Life is Strange, denn das neue Adventure wird imveröffentlicht. Allerdings wird es lediglich zwei Kapitel geben, die circa einen Monat voneinander getrennt sein werden, wie Michel Koch und Luc Baghadoust gegenüber Gamesradar verraten.Diese Entscheidung habe das Team bewusst getroffen, um den Fans genügend Raum zu geben, über entsprechende Story-Wendungen zu. Ähnlich wie es seinerzeit schon beim ersten Life is Strange-Abenteuer der Fall gewesen ist. Einen festen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.Aktuell heißt es lediglich, dass Lost Records: Bloom and Ragefürunderscheinen wird. Bis dahin könnt ihr euch alternativ in ein ganz anderes Abenteuer von Don't Nod stürzen: Imerfahrt ihr mehr über das geisterhafte Rollenspiel des französischen Studios.