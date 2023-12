Spiele des Jahres 2023: Die größten Spiele-Enttäuschungen der 4Players-Redaktion

Sören: Hogwarts Legacy

Jonas: One Piece Odyssey

Gerrit: Sonic Superstars

Anny: Fae Farm

Paul: Diablo 4

Daswird vielen als eines der besten der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung bleiben. Umso schwerer fällt es dann vielleicht, die negativen Beispiele zu sehen. Aber auch von diesen gab es in diesem Jahr eine ganze Reihe, vonin Frühjahr bis hin zuvor wenigen Wochen.Unsere Liste beleuchtet jedoch nicht die offiziell schlechtesten Spiele des Jahres nach Bewertung – das hat vor Kurzem. Wir zeigen euch, welche Titel unseresind, vielleicht nicht einmal, weil es objektiv schlechte Spiele sind, sondern weil sie einfach nur deutlich unter unseren Erwartungen blieben.Ich bin eines dieser Kinder, diesind: Ich habe die Bücher verschlungen, die Filme mal mehr (Der Gefangene von Askaban), mal weniger (Der Feuerkelch) gemocht. Bis heute ist die Reihe ein wirklich fantastischer Eskapismus, in eineund vor allem Freundschaft. Die Videospiele haben diese Klasse nur selten erreichen können, waren sie doch in den meisten Fällen schlichtweg schnell produzierte Lizenzspiele.sollte besser werden: Eine eigene Geschichte, unabhängig von der Vorlage, aber dennoch vertraut. Mehr spielerische Tiefe gepaart mit einemAuf dem Papier erfüllt Hogwarts Legacy weitgehend diese Versprechungen, denn ganz nüchtern betrachtet ist es ein, bei dem die Entwickler von Avalanche Software gar nicht viel falsch machen. Dennoch ermüdete mich der Hogwarts-Ausflug bereits nach wenigen Stunden, genauer gesagt, nachdem ich mich an der virtuellen und mit viel Liebe zum Detail entwickelten Darstellung derhatte. Außerhalb der Gemäuer Hogwarts verblasste die sonst so fantasievolle Magie: Der Schulalltag, das für mich eigentlich Spannendste, rückte zunehmend in den Hintergrund, weil man natürlich der Auserwählte ist, der eine besonders schwere Aufgabe meistern muss.Die Spielwelt selbst ist überwiegend, bei der man bloß nicht hinter den Vorhang schauen sollte und von den Nebenquests, die sich meistens entweder weit über dem Niveau eines Schülers oder weit unter seiner Bestimmung einzuordnen wissen, ganz zu schweigen. So richtig konnte mich irgendwann nur noch das flotte und unterhaltsame Kampfsystem am Quaffel halten, während ich nach viel zu vielen Stunden froh war, dass es endlich vorbei war. Beim Nachfolger dürfen die Entwickler für mich gerne etwasund sogar Hogwarts gänzlich hinter sich lassen – es gibt doch noch so viele weitere spannende Zauberschulen in der Wizarding World.Im Grunde genommen istein: Größtenteils eine Nacherzählung der Vorlage, wenn auch in diesem Fall mit einer neuen, aber wenig spektakulären Rahmenhandlung und, untypischerweise, einem rundenbasierten Kampfsystem statt der üblichen Echtzeit-Klopperei. Trotzdem hatte ichan One Piece Odyssey als an andere vergleichbare Spiele, die ich meist mit Genuss erlebe, während ich (zumindest privat) über die Mittelmäßigkeit der Umsetzung großzügig hinwegsehe. Denn in dem Rollenspiel landen die Strohhutpiraten unverhofft auf einer ihnen unbekannten Insel und bekommen dort direkt ihre Kräfte gestohlen.Um wieder zu alter Power zu gelangen, gilt es nun, altbekannte Orte auf ihrer bisherigen Reise noch einmal zu besuchen – und ausgerechnet hier hat man. Denn klar, welche Schauplätze dürfen dabei natürlich nicht fehlen? Alabasta, Water Seven und Enies Lobby, Marineford sowie Dress Rosa – Orte, die in One Piece-Spielen mittlerweile bereits unzählige Male abgehandelt worden sind und auch hier wieder ihren Platz finden.und mit der Gipfelschlacht auf Marineford hat man mir zumindest einen davon erfüllt. Leider ist der Ausflug zum dramatischen Kampf zwischen der Whitebeard-Crew und der Marineund der dazugehörige Ausbruch aus Impel Down, der mit spannenden Charakteren und Auseinandersetzungen aufwarten könnte, fehlt sogar völlig.Die erhoffte Inkludierung von Whole Cake Island und der Thriller Bark ist auch ausgeblieben – und mit ihnen eine ganze Reihe weitere Orte aus dem One Piece-Universum, denen in der Vergangenheitwurde. Die Kirsche auf der Sahnehaube der Enttäuschung war dann der DLC, der statt einem neuen Schauplatz aus dem großen Vorrat an Möglichkeiten einfach nur die langweilige Rahmenhandlung erweitert hat. Nicht, dass One Piece Odyssey abseits der Ortswahl fehlerfrei wäre, im Gegenteil: Der Aufenthalt in Alabasta dauert viel zu lange und, während das Kampfsystem zwar nett geworden und das Arsenal der Angriffe inszenatorisch gelungen ist, auf Dauer aber viel zu leicht und langweilig bleibt. So entpuppt sich One Piece Odyssey als Rollenspiel, dem man mit Seestein jede Kraft geraubt hat.Ich weiß nicht genau, was ich von diesem neuesten Ableger der Sonic-Reihe erwartet hatte, aber gewiss zumindest, dass ich ihn unterhaltsam finden würde.war seinerzeit eine tolle nostalgische Reise undwar zumindest ein mutiger Vorstoß und optisch beeindruckend, wenn auch kein wahnsinniges Brett von einem Spiel.hat meineauf dieses Spiel aberIch mochte, dass die Welten optisch sehr abwechslungsreich waren und auch einige leveleigene Features hatten; trotzdem spielten sie sich. Man konnte mit den Fähigkeiten der vier spielbaren Charaktere verschiedene Geheimnisse in den Levels offenbaren, aber sie waren. Die Spezialfähigkeiten durch die Chaos Emeralds waren höchstens nettes Beiwerk, selbst die manchmal sehr fordernden Bosskämpfe konnten schlussendlich auch gut ohne sie bewerkstelligt werden. Die großen Sonic-Münzen die man in geheimen Labyrinthen finden konnte, waren nur dazu da, um Cosmetics für den Roboter zu kaufen, den ich im (ebenfalls mäßigen) Multiplayer-Modus spielen konnte.Das alles wirkte. Auch die Story scheint nur Mittel zum Zweck zu sein, immerhin gibt es nicht mal Untertitel zu den Zwischensequenzen. Sonic Superstars macht auf mich einen; als würde man viel wollen, eine Idee aber nicht konsequent umsetzen. So habe ich auch relativ schnell das Interesse an diesem Spiel verloren. Als eiserner Sonic-Fan wäre ich sicher herber enttäuscht, so finde ich es einfach nur schade.Aufhatte ich mich riesig gefreut und in Anbetracht des hohen Preises (40 Euro auf dem PC und 60 für die Switch) viel erwartet. Entsprechend enttäuscht war ich dann nach wenigen Spielstunden, weil es sich zwar um ein hübsches, niedliches Farmspiel handelt, das allerdingsgeht.Ich bin immer wieder in verschiedenen Minen unterwegs und langweile mich, muss aber weiterziehen, damit die Hauptstory voran geht. Diese fälltaus und wirkt repetitiv. Zwar sind die Monster liebevoll gestaltet, doch ich muss: Die Mine abschließen, dem Wesen geforderte Items bringen, dann komme ich ein Stückchen weiter und kann direkt in die nächste Mine. Dabei kämpft man gegen zahlreiche Monster, doch das Kampfsystem fühlt sich alles andere als butterweich an.treten auf – zwar nichts spielverderbendes, doch ich störe mich an verbuggten Hoftieren, Werkbänken und vielen Dingen, die einfach nicht sein müssten. So fühlte sich Fae Farm für michan. Obwohl es an Niedlichkeit optisch nicht spart, die Figuren und Tiere hübsch und bunt gestaltet sind und der Entwickler anscheinend auf Diversität achtet, konnte mich der Titel nicht überzeugen. Es war eher eine Enttäuschung und ich kehrte zurück zu anderen Cozy Games, die deutlich besser sind und weniger als die Hälfte kosten.Wie der Großteil der Gamer, diewollen, lege ich mich bei der Auswahl von Titeln, denen ich meine Aufmerksamkeit eines jeden Jahres widme, oft bereits etwas im Vorfeld fest. Häufig geraten dabei natürlich vor allem neue Veröffentlichungen und Ableger aus, in meinen Fokus. Ganz ähnlich verhielt es sich in diesem Jahr mit– dem neuesten Teil einer DER, womit sowohl das Franchise selbst als auch der dahinterstehende Entwickler beste Voraussetzungen mitbrachten.Und zunächst sah es auch ganz so aus als würde die Rechnung aufgehen: Mit einerbewaffnet, bei der man sich schon vor dem Release im Juni fragte, wie man sie überhaupt neben Job und einem Sozialleben (schwer zu glauben, aber ja, das geht auch als Videospielredakteur!) bewältigen soll, war ich bereitsFeuer und Flamme für jeden Informationshappen, der sich mir bot. Auch auf vielen anderen Ebenen schien Blizzard alles richtig zu machen, beispielsweise traf man mit dem beibehaltenen und sogar verbessertengenau ins Herz des Ingame-Fashion-Victims, wie ich es eines bin.Aber natürlich auch die zahllosen, der sinnig umgesetzte, der mir beim zwischenzeitlich sehr ans Herz gewachsenenimmer ein wenig fehlte, ebenso wie die frischenund der von vielen kritisierteturnten mich eher an, als dass ich mich davon hätte abschrecken lassen können. Doch letzten Endes kam dann alles ganz anders als erwartet und bis heute bin ich gar nicht sicher, ob es eigentlich wirklich an Diablo 4 oder ganz einfach an mir selbst scheiterte.Das zunächst abwechslungsreich aussehende Gameplay entpuppte sich schnell als endloser, an dem auch das vermeintlich komplexe Skill-System wenig ändern konnte. Das erwähnte "Endgame", verbunden mit dem langwierigen Level-Grind, konnte mich nicht allzu lang motivieren und hinzu kamen die ganzen Kinderkrankheiten und Spaßverderber, die Blizzard mittlerweile aberzu haben scheint., gebe ich dem höllisch heißen Ritt durch Sanktuario aber eine– ganz einfach, weil ich auf seine Stärken vertraue und ich nur liebend gerne, ganz im Interesse meiner Freunde, die wesentlich mehr begeistert sind als ich, mit Diablo 4 warm werden würde. Und falls das nicht klappt,an die Tür...Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Spiel ihr 2023 persönlich enntäuschend fanded. Wovon habt ihr mehr erwartet oder was wird seinem Hype einfach nicht gerecht?ihr übrigens hier einsehen.