Spiele des Jahres 2023: Das ist die Top 10 der 4Players-Redaktion

Baldur's Gate 3 – Sören

Resident Evil 4 Remake – Jonas

Jusant – Gerrit

Sun Haven – Anny

EA SPORTS FC 24 – Paul

Evergreens

Remnant 2 – Sören

Fire Emblem Engage – Jonas

Marvel's Spider-Man 2 – Gerrit

Dave the Diver – Anny

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – Jonas

Betrachtet man dasnur im Kontext seiner zahlreichen Neuveröffentlichungen in den Bereichen Indie und AAA, dann könnte es als eines der besten in die Gaming-Geschichte eingehen.Nach einem starken Start mit dem Überraschungshitund dem, machten es sich in der Mitte des Jahres dann Highlights wieundgemütlich, nur damit dann Errungenschaften wieoderden Endspurt einleiten konnten. In derfindet sich neben erwartbaren Vertretern aber sicherlich auch der ein oder andere Titel, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Bühne frei für23 Jahre nachden Plan zu haben, einen Nachfolger zu einem deraller Zeiten zu liefern und dann noch eine D20 so perfekt zu würfeln, dass es ein kritischer Erfolg ist: Das sind die Larian Studios. Im Grunde könnte der Beitrag hier auch schon enden, denn eigentlich wurde zufast alles schon gesagt. Es ist spektakulär inszeniert, es bietet unfassbar viele Freiheiten und sieht für ein klassisches Rollenspiel außerdem wunderhübsch aus. Dazu gesellt sich eine Gruppe von Charakteren, die einem aufgrund ihrer Art und der jeweils fantastischen Sprecher-Performance Stück für Stück richtig ans Herz wächst – oder die man willentlich ins Verderben schickt, weil man mit ihren Entscheidungen nicht konform geht.Aber das habt ihr, liebe Leser, natürlich alles. Entweder inoder in den unzähligen Kolumnen, Videobeiträgen oder Podcasts dieser Welt, die sich seit dem Release intensiv mit dem Titel der Larian Studios auseinandergesetzt haben. Wer hätte auch damit rechnen können, dass ausgerechnet in einem so starken Videospieljahr wie diesem am Ende alle nur über einreden wollen? Darüber, wie man ein süßes Eulenbärjunges rettet oder wie man zum vermutlich blutigsten und bösesten Videospielprotagonist der letzten Jahre werden kann? Dann ist da ja auch noch die eine Geschichte, wo man auf einmal nackt vor einem Bären steht und sich so sehr an ihn schmiegt, dass selbst das Eichhörnchen seine Nuss fallen lässt.Bei all dem vergisst man manchmal, dass Baldur's Gate 3 über all diese Geschichten hinaus auch ein wirklich gutes Rollenspiel ist. Mit, einem umfangreichen Charaktereditor, unzähligen Levelmöglichkeiten und einem klasse Soundtrack, der einen auf Schritt und Tritt verfolgt. Natürlich nicht ganz ohne Fehler, weshalb die Entwickler schon den einen oder anderen riesigen Patch nachgeliefert haben. Trotzdem gab es 2023 kein Spiel, welches mich persönlich mehr begeistern und in den Bann ziehen konnte als Baldur's Gate 3 – und gleichzeitigein gutes Stück nach oben geschoben hat.Ich gebe zu:bin ich erst vor gut zwei Jahren in die-Reihe eingestiegen. Zur Vorbereitung auf, das mich mit seinem Setting als-Fan einfach zu neugierig gemacht hat, um dem Horror-Titel nicht eine Chance zu geben, bin ich mit Biohazard eingestiegen und habe kurz danach auch die Remakes von Teil 2 und 3 nachgeholt. Umso größer war meine Vorfreude auf die Neuauflage vom vierten Ableger: Denhatte ich längst ins Herz geschlossen und das verfluchte Sektendorf mit seinen grotesken Gestalten lockte mich nochmal eine ganze Ecke mehr als die übliche Zombie-Apokalypse.Einen Tag vor dem offiziellen Release konnte ich bei dem Elektronikladen meines Vertrauens also ein Exemplar vomergattern und begab mich, ohne das Original zu kennen, in das Dörfchen Pueblo, um die verschollene Präsidententochter Ashley Graham aus den Klauen der fiesen Los Illuminados zu befreien. Meine Erwartungen waren hoch: Die meisten Gamer kennen den. Doch was Capcom da gezaubert hat, übertraf meine wildesten Vorstellungen bei weitem – sowohl atmosphärisch als auch spielerisch. Denn Leon hat sich vom unbeholfenen Rekruten zum Top-Agenten entwickelt, und das merkt man: Kopfschuss nach Kopfschuss, hier eine Kettensäge parieren, da einen verseuchten Dorfbewohner mit einem gekonnten Kick ausschalten.Diegehen trotz Angstschweiß butterweich von der zitternden Hand und werden durch die Erkundung interessanter und grafisch grandioser Schauplätze aufgelockert, an denen angenehme Puzzle darauf warten, von mir gelöst zu werden. Die perfekte Mischung, die noch dazu mitaufwartet und mich dank einer herrlich schrägen Story von Anfang bis Ende vollständig fesseln konnte. Trotz viel Action kommt der Horror-Aspekt für mich im Spiel nicht zu kurz und die Sprüche von Leon, der sich redlich Mühe gibt, der Rolle als knallharter Held gerecht zu werden, sorgen für einen willkommenen Spritzer Humor. Das Resident Evil 4 Remake nimmt sich nie zu ernst – und ist nicht zuletzt deshalbIn einem Jahr voller Triple-A-Kracher fällt es sicher nicht schwer, große Titel in einem Jahresrückblick zu nennen. Aber da Baldur's Gate 3 schon von meinen Kollegen belegt wurde und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom noch nicht den Weg auf meine Switch gefunden hat (Schande auf mein Haupt: Aber ich werde es gut finden!) und ich obendrein auch, habe ich mich fürals zumindest in seinem Segment herausragenden Titel des Jahres empfunden.Natürlich fehlt der Bombast einer Open World, die Vielschichtigkeit unterschiedlichster Charaktere oder eine über lange Zeit fesselnde Story, aber das will dieses Spiel ja auch gar nicht. Mit fünf bis acht Stunden Spielzeit habt ihr einund könnt euch auf eineauf der Suche nach Antworten zu einer längst verschwundenen Zivilisation begeben. In relativ kurzer Zeit bekommt ich verschiedene Biome von sonnenversengten Felshängen über Kavernen voller leuchtender Pilze bis hin zu stürmischen Klippen präsentiert; mein Entdeckerdrang wird durch ein paar optionale Collectibles gekitzelt, immer wieder bleibe ich auch stehen, um diezu betrachten.Auf der Reise bewege ihr mich an Seilen, Felsvorsprüngen und Boulder-Griffen kletternd voran, was sich durch die Zuhilfenahme der Schultertasten am Controller schon in punctoanfühlt. Ein atmosphärischer Soundtrack, eine schicke Optik und ein knuddelig-süßer Begleiter machen diese kurzweilige Reise zu einem nahezu perfekten Spielerlebnis und Jusant zudes Jahres.stand schon länger auf meiner Wunschliste, während es sich noch im Early Access auf Steam befand. Kurz nach dem vollständigen Release habe ich es dann gespielt, war schockverliebt und habe, in denen ich noch lange nicht alles erledigt hatte. Man betreibt eine Farm im namensgebenden Örtchen Sun Haven, baut Feldfrüchte an und tut Dinge, die auch in anderen Farmsimulationen zum Standard-Repertoire gehören.– durch den Magie-Aspekt.Einlässt euch Zaubersprüche lernen und verbessern, die euch Farming und Erkundung erleichtern. Zudem verpassen sie eurem Charakter neue Attacken oder schenken euch die Möglichkeit, goldene Items von euren Tieren zu erhalten. Es gibt, was das Studio auf kreative Weise umsetzt. So gieße ich meine Pflanzen längst nicht mehr mit der alten Gießkanne, sondern nutze eine praktische Regenwolke. An zahlreichen Werkbänken crafte ich mir meine Items, koche unterschiedliche Rezepte, die meinem Charakter teilweise dauerhaft verbesserte Stats geben. Dekorationsmöglichkeiten gibt es viele und besonders bei Pets, Plüsch- und Reittieren spart Sun Haven definitiv nicht.Niedlichkeit steht klar im Fokus, was mir gefällt und bei Titeln wiehäufig gefehlt hat. Sun Haven nimmt viele bestehende Aspekte verwandter Farmsimulationen,und verbessert all ihre Elemente. Zwischendurch ist es etwas grindy, da man für manche Quests eine hohe Anzahl bestimmter Items sammelt, doch es lohnt sich, weiterzumachen. Später kommt man vom ersten Hof dann in zwei weitere – magische und extrem cool aussehende – Welten, die noch mehr Inhalte versprechen.fühlt es sich nicht an, als hätte ich alles in dem Spiel bereits erlebt.Eigentlich hätten euch hiererwarten sollen, der mich in diesem Jahr eiskalt erwischt hat und von dem ich vorher niemals gedacht hätte, dass er mich letzten Endes so begeistern würde. Mit seiner einmaligen Inszenierung, den schier endlosen Möglichkeiten und einem langsamen, aber umso spaßigeren Kampfsystem füllte Baldur's Gate 3 nämlich ein Loch in mir, von dem ich bislang nicht einmal wusste, dass es überhaupt existierte. Da Top-Listen mit den immer gleichen Einträgen aber schnell dazu neigen, zu langweilen und mein Kollege Sören den von vielen Kritikern und Fans gleichermaßen als Spiel des Jahres gesehenen Titel bereits mit reichlich Lob in unserem Test und einer Spielzeit von Hunderten von Stunden zu Genüge gewürdigt haben dürfte, fällt meine Wahl auf einen, der eine völlig andere Richtung einschlägt.Nachdem ich also rund zwei Monate lang mit dem festen Ziel vor Augen,, eine verdammt gute Zeit in Baldur's Gate 3 verbringen durfte, stand Ende September der Release von Electronic Arts neuestem Teil dervor der Tür. Mithatte man sogar einen brandneuen Namen mitsamt einer frischen Rückennummer auf das Trikot flocken lassen – weltbewegende Veränderungen im Gameplay fanden sich allerdings weniger wieder. Was keineswegs bedeutet, dass EA hier etwas falsch gemacht hat, ganz im Gegenteil: Der aktuelle Ableger, selbst Monate nach seinem Launch noch immer regelmäßig, ja nahezu täglich, vor den Bildschirm.Die gewohnte Formel, bestehend aus einem schnellen Sportspiel und den, gepaart mit dem grind-lastigen Ultimate Teams-Modus, mit dem ich meine Traum-Elf aus allen aktuellen Profis und den namhaftesten Ikonen der Fußballgeschichte, darunter auch viele deutsche Vertreter wie Michael Ballack, Lothar Matthäus oder Gerd Müller, zusammenstellen kann, weiß auch heute noch,. Wie immer stand für mich der, im Vordergrund.Aber auch dieim FUT-Modus, ebenso wie ein paar doch stärker zu spürende Anpassungen am Gameplay sowie die Einführung der Spielstile im Clubs-Modus, in welchem ich mit meinen Freunden regelmäßig gemeinsam die Töppen schnüre, stellten sich für mich persönlich als ein wahrer Kantersieg heraus. Somit zähle ich EA Sports FC 24 nach, durchaus zu meinen liebsten Titeln, die in diesem Jahr über meinen Bildschirm flimmerten.Ich habe es inschon erwähnt, aber um wirklich sicher zu gehen, hier noch einmal eine wichtige Info:. Oboder; ich bin nie mit ihnen warm geworden. So spannend die Welten derlei Spiele auch sein mögen, so erzeugen sie bei mir kaum eine Motivation, die mich stundenlang vor den Monitor oder Fernseher fesselt., die in diesem Jahr eine verdiente Fortsetzung erhalten hat:Auf den ersten Blick wirkt das von Gunfire Games produzierte Spiel wie ein, der einige der bekannten Soulslike-Elemente, darunter knackige Bosse, nebeldichte Wände und eine mysteriöse Spielwelt, mit wuchtigem und flüssigem Gunplay kombiniert. Das gelingt den Machern aber so gut und so nahtlos, dass es sich zu keinem Zeitpunkt aufgesetzt anfühlt. Stattdessen gibt man sich vor allem im zweiten Teil so viel Mühe, dass sich Remnant 2 trotz so mancher Ähnlichkeit eigenständig und einzigartig spielt. Die Welten sind im Vergleich zum Vorgänger umfangreicher und vielfältiger, es gibtund dank der neuen Archetypen-Struktur auch mannigfaltige Optionen, seinen eigenen Spielstil stärker in den Vordergrund zu rücken. Was habe ich doch in meinem ersten Playtrough meinen Hunde-Begleiter zu schätzen gelernt, um ihm später noch mit einigen Beschwörungen unter die Arme zu greifen.Dadurch, dass die Entwickler ihren Zufallsalgorhithmus aus dem Vorgänger verbessert haben, bietet Remnant 2 zudem einenSchließlich wird man beim ersten Durchspielen nicht sofort alle Geheimnisse finden können, da man nie alle Levelstrukturen eines Gebiets zu Gesicht bekommt. Am Ende habe ichund lediglich die paar Minuten bereut, in denen ich einen Blutmond erzwingen wollte – eine gute Quote meiner Meinung nach. Bleibt zu hoffen, dass auchnoch ordentlich Futter bieten werden.Nachdem michmit seinem starken Fokus auf die Charaktere, mit denen man innerhalb der Klostermauen auf Tuchfühlung gehen und Tee trinken konnte, voll und ganz abgeholt hatte, stand ichzunächst skeptisch gegenüber. Wie von vielen langjährigen Fans gewünscht, traten die, und obwohl mir die beim Vorgänger eine Menge Vergnügen bereitet haben, glänzte Three Houses meiner Meinung nach vor allem durch die Balance aus Interaktionen, Planung und Taktik. Doch die, denn Engage hat sich mit Fug und Recht einen Platz auf dieser Liste erobert und sich zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele 2023 gemausert.Die methodischen Gefechte, die mit all den Stärken des Franchises wie dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, den unterschiedlichen Klassen mit verschiedenen Eigenschaften, der individuellen Charakter-Entwicklung und den abwechslungsreicher Zielvorgaben aufwarten, bietenund entfalten eine Sogwirkung, die michlang immer wieder auf das Schlachtfeld gezogen hat. Meine Begeisterung rührt aber auch von der Präsentation, bei der man im Gegensatz zu den oft in gedeckten Farben gehaltenen Fire Emblem-Vorgängern dengedreht hat.Egal ob die Protagonistin mit ihren Zahnpasta-Haaren oder einer der vielen kampfbereiten Charaktere, die sich euch im Laufe der zugegebenermaßen etwas klischeebehafteten Geschichte anschließen: Mich hat das, an dem die japanische Künstlerin Mika Pikazo maßgeblich beteiligt war, von Anfang an begeistert. Zusammen mit den reduzierten, aber immer noch vorhandenen Interaktionen in der Basis Somniel schnürt Fire Emblem Engage ein Paket, bei dem der Fokus anders gelagert ist als bei Three Houses, dessen Abmischung aber genauso hervorragend aufgeht und sich für mich alsentpuppt hat.ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man an einem Spielprinzip gar nicht viel zu ändern braucht, um einen guten, ja vielleichteines ohnehin schon beliebten Videospiels zu kreieren. Entwickler Insomniac Games hat es geschafft, die Spieler, die schon die Vorgängertitel gezockt haben, schnell wieder reinzuholen. Mit einer epischen Kampfszene zu Beginn des Spiels, die so manchen Endbosskampf weniger spektakulärerer Spiele wie eine Sandkastenkabbelei aussehen lässt, werden aber auch Neulingen schnell dienahegebracht.Fans der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft dürften beim Spielen von Spider-Man 2 alle acht Augen übergegangen sein. Eine, die einiges aus der PlayStation 5 herausholt, in einem abwechslungsreichen New York, das auch in puncto Größe eine Schippe drauf legt. Wer den ersten Teil oder den Ableger Miles Morales gespielt hat, dem wird das Schwingen durch die Häuserschluchten oder dieschnell ins spinnengiftverunreinigte Blut übergegangen sein.Erstmals mit zwei Spider-Men unterwegs, Mary-Jane Watson und Harry Osborn stets an ihrer Seite, sich überschneidende Plotlines und ein ganzer Batzen beliebter Superschurken – das Action-Adventure ist wie ein. Dabei macht Insomniac ganz nicht viel anders als bei den Vorgängern – klar, eine größere Welt, neue Fähigkeiten, ein paar Gadgets, Cosmetics und Nebenquests hier und da, aber im Grunde ist man seinem Prinzip treu geblieben. Was wohlwar., mir hatunglaublich gut gefallen. Der Titel vermischt Simulation mit Action – tagsüber taucht ihr im Meer umher, fangt Fische und sammelt nützliche Gegenstände,wo ihr die gefangenen Meeresbewohner zu kulinarischen Leckerbissen verarbeitet. Die Story ist dabei witzig gestaltet, die einzelnen Charaktere und ihre Gesichtsausdrücke brachten mich häufig zum Lachen und besonders Dave selbst habe ich schnell ins Herz geschlossen.Mit der Zeit schaltet man immer mehr Aspekte des Spiels frei, bekommt neue Ausrüstung und Rezepte, lernt aber auch immer mehr Figuren kennen – die statten Dave dann einen Besuch im Restaurant ab. Zudem ist es, obwohl es häufig in der Kategorie der Cozy Games landet,. Man taucht immer tiefer, trifft auf fiese Haie und andere Feinde, die es zu bekämpfen gilt, und erkundet nach ein paar Spielstunden bereits die Tiefsee voller lauernder Gefahren. Wenn ich draufgehe, kann ich mir aussuchen, welchen meiner gesammelten Gegenstände ich behalten möchte, alles andere behält das Meer.Dargestellt ist Dave the Diver in Pixelgrafik voll von bunten Farben und hübschen Blautönen. Trotz der Pixel sindund, wenn ihr etwas Geld erwirtschaftet habt, könnt ihr euren Imbiss gestalten und verbessern.Mal hört ihr entspannende Südsee-Klänge begleitet von einer Ukulele, mal chillige LoFi-Beats und andere Melodien, die wie eine Mischung aus Dubstep und Metal klingen.Völlig überraschend veröffentlichte Square Enix am 9. März diesen Jahres. Die Mischung aus Visual Novel und Detektiv-Mystery-Thriller hatte kaum eine Menschenseele auf dem Schirm und auch mich hat sie nur schleppend über Mundpropaganda erreicht; wenn auch stets mit einer gebrüllten statt nur geflüsterten Empfehlung, denn wer Paranormasight gespielt hatte, war offenbar felsenfest von denüberzeugt. Grund genug für mich als Genre-Fan, selbst den Zeh ins paranormale Wasser zu tauchen – und dann den schlotternden Fuß ganz zu versenken.Von Anfang an fesselte mich das Spiel mit seinerund weckte meine Neugier mit den titelgebenden Mysterien. Was als Spukgeschichte beginnt, entpuppt sich schon nach kurzer Zeit als, an denen sich mal gewollt, mal ungewollt die verschiedensten Charaktere beteiligen und auf okkulte Spurensuche gehen. Wie bei einem guten Page-Turner lechzte ich nach neuen Hinweisen, Wendungen und natürlich auch der schlussendlichen Auflösung dieses verqueren Falls rund um urbane Legenden.Das dialoglastige Gameplay wird zwar wirklich nur selten von Rätseln unterbrochen; dafür sind die derart genial gewesen, dass mir eines von ihnenund wirklich von jedem selbst erlebt werden muss. Und dann wäre da natürlich noch die Präsentation, die mit einem außergewöhnlichen Artstyle und der kreativen Perspektive daherkommt, die wiederum für gelungene Schreckmomente sorgt. The Seven Mysteries of Honjound schafft es deshalb spielend leicht auf diese Liste. Dasswar… man könnte es beinahe als Zeichen verstehen.Habt ihr euch für konventionelle Kandidaten wie Baldur's Gate 3, Tears of the Kingdom oder Resident Evil 4 entschieden? Oder schlug euer Herz in den vergangenen Monaten doch eher für die unauffälligeren Titel wie? Vielleicht haben es ja auch in den letzten Minuten vor Redaktionsschluss noch die vonoderauf eure Liste geschafft?doch gerne in die Kommentare.