Spiele des Jahres 2023: Persönlicher Jahresrückblick für PlayStation, Xbox und Switch ist da

PlayStation Wrap-Up 2023: Wo ihr euren Jahresrückblick findet

Nintendo Switch: Wo ihr euer Year in Review 2023 findet

Xbox: Wo ihr euer Year in Review 2023 findet

Spotify hat es schon vor Wochen vorgemacht, jetzt ziehen die drei großen Konsolenhersteller nach: Ab sofort könnt ihr auf der, dersowie auf dereuren jeweilsanfordern, um zu sehen, welche Spiele ihr dieses Jahr besonders intensiv gespielt habt.Die jeweiligen Rückblicke, mal Year in Review, mal Wrap-Up genannt, stehen für euch auf derundparat. In diesen erfahrt ihr zum einen, wie viel Zeit ihr insgesamt auf den jeweiligen Plattformen verbracht habt und zum anderen noch ein paar weitere Statistiken über euer Spielverhalten.Um auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 denzu erhalten, müsst ihr euch lediglich mit eurem PSN-Konto auf der Wrap-Up-Seite von Sony einloggen. Dort wird dann anhand eurer Daten automatisch dererstellt, welcher euch anschließend Spielzeit und neu erworbene Trophäen fein säuberlich aufzeigt. Darüber hinaus teilt euch Sony in einen bestimmten Spielertypen ein, wie zum Beispiel Revolverheld, falls ihr besonders präzise in Shootern wart.Der PlayStation Wrap-Up 2023 ist nur bis zumabrufbar. Darüber hinaus wird er mit den restlichen Daten vom Dezember aktualisiert, sprich es könnte sich lohnen, diesen auch noch einmal zu Beginn des neuen Jahres zu erstellen, falls ihr über die Feiertage noch die eine oder andere seltene Trophäe freischaltet.Am Ende eures Jahresrückblicks erhaltet ihr außerdem einen Gutschein-Code, den ihr im PSN-Store einlösen könnt. Dadurch schaltet ihr einerseits einen kostenlosen Profil-Avatar sowie andererseits ein PlayStation Stars-Sammlerstück frei.Auch bei der Nintendo Switch könnt ihr ab sofort euren Jahresrückblick abrufen. Ähnlich wie bei Sony loggt ihr euch dafür auf einer speziellen Nintendo-Webseite mit eurem Nutzerkonto ein, woraufhin euer sogenannteserstellt wird. Der Bericht verrät dabei natürlich eure gesamte Spielzeit, zeigt aber auch auf, welches euer erstes Spiel im zu Ende gehenden Kalenderjahr war und in welchem Monat ihr besonders aktiv am Zocken wart.Falls ihr nach dem Einloggen keine Daten seht, dann liegt das möglicherweise daran, dass ihr auf der Nintendo Switch die Datennutzung deaktiviert habt. Leider lässt sich das nicht mehr rückgängig machen, aber ihr könnt die Option für das kommende Jahr einschalten.Als dritter Konsolenhersteller im Bunde darf natürlich auch Microsoft beim Jahresrückblick nicht fehlen. Für die Xbox One und Xbox Series X|S könnt ihr euerüber eine spezielle Webseite abrufen, bei der ihr euch mit eurem entsprechenden Konto einloggt. Daraufhin werden euch zahlreiche Statistiken ausgespuckt, wie etwa eure Gesamtspielzeit, euer Gamescore, der persönlichen Top-Spielemonat und vieles mehr.Auch PC-Spieler, die viel über den Game Pass zocken, können ihr Year in Review abrufen und sehen die dazugehörigen Statistiken. Falls ihr beispielsweise viel Zeit invia Microsofts Abo-Dienst investiert habt, seht ihr nun genaz genau die jeweilige Anzahl von Spielstunden.Falls euch der Jahresrückblick egal ist, ihr aber auf derseid, dann können wir euch übrigens unter die Arme greifen:, während bei