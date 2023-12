The Axis Unseen: Horror-Game von Ex-Bethesda-Entwickler erreicht Alpha-Status

The Axis Unseen: Spieldurchlauf soll mindestens 30 Stunden dauern





So I completed a full playthrough of The Axis Unseen now that it's Alpha.



-It took me about 20 hours. This was the "golden path" not doing a lot of side stuff. I'd expect most people to take at least 30 hours.🤘

-I only crashed twice and I know why#screenshotsaturday #gamedev pic.twitter.com/iyDFYqne1E



— Nate Purkeypile - The Axis Unseen 🤘🏹🔥 (@NPurkeypile) December 9, 2023

, das Horror-Adventure von Nate Purkeypile, hat offziell den Alpha-Status erreicht. Der ehemals bei Bethesda angestellte World Artist versucht sich nun als Indie-Entwickler und arbeitet seit einiger Zeit an dem Open-World-Spiel.Über seinen Twitter-Kanal ließ der Entwickler verlauten, dass er das Spiel im Selbstversuch komplett durchgespielt habe. Dabei sei es; die Gründe dafür seien ihm aber bekannt und können aus dem Weg geräumt werden.The Axis Unseen ist ein First Person-Adventure in einem. Jagen und Survival-Gameplay scheinen eine Rolle zu spielen, wenn man den Trailer betrachtet. Ihr betretet verlassene folkloristische Kultstätten und trefft auf Monster wie Bigfoot, Werwölfe oder eine Art mutiertes Baumwesen. Entdeckungen und Informationen werden im Notizbuch niedergeschrieben; als Waffe steht euch ein Bogen zur Verfügung, den ihr mithilfe verschiedener Elementar-Pfeile modifiziert.Ein wichtiges Element stellt auch der Soundtrack dar: Die von Clifford Meyer, ehemaliger Gitarrist der Post Metal-Instrumental-Band Red Sparowes, produzierten im Spiel wider. Sie werden laut, wenn ihr euch im Spiel in einen Kampf begebt, und schwellen ab beziehungsweise geraten in den Hintergrund, wenn ihr euch in ruhigeren Phasen und Erkundungen befindet.Für den kompletten Spieldurchlauf hat Purkeypile 20 Stunden gebraucht, allerdings „, ohne viel nebenher zu machen“. Für die meisten Gamer sollte das Spiel mindestens 30 Stunden andauern. Der Entwickler bezeichnet The Axis Unseen selbst als „Heavy Metal Open World Hunting Game“. Einen großen Teil des Spiels hat Purkeypile, der zuvor unter anderem am World-Building vonund den-Teilen mitgewirkt hat, übrigens aus einem Wohnwagen heraus produziert. Das sei der Vorteil daran, ein Indie-Entwickler zu sein: „Man kann von überall aus arbeiten.“The Axis Unseenund kann schon bei Steam vorgemerkt werden. Fans von mystischem Horror können sich ja bis dahin mal dieses