Hunter x Hunter: Der Kult-Anime wird zum Fighting Game

Hunter x Hunter: Weitere Informationen zum neuen Spiel im Januar

Wer in der Anime- und Manga-Szene unterwegs ist, kenntneben seinen legendären Kampfszenen und der emotionalen Geschichte auch für extreme Wartezeiten zwischen den einzelnen Kapiteln.Während derseine durch ein Rückenleiden beeinträchtigte Gesundheit schont, bekommen Hunter x Hunter-Fans aber offenbar schon bald neue Inhalte geboten, und zwar in Form eines. Verantwortlich für die Umsetzung sind Publisher Bushiroad und Entwickler Eighting.Wie die Presseagentur PR Times Japan berichtet, erfolgte die Ankündigung des Hunter x Hunter-Fighting Games am Bushiroad Stand auf dem Event, das bis zum 17. Dezember in Chiba stattfand. Einen Namen für das Spiel, ein Trailer mit Szenen oder gar ein Release-Termin wurde nicht enthüllt, der Titel befindet sich aktuell in Produktion.Allzu lange müssen gespannte Fans aber nicht auf neue Informationen warten: Schonwolle man im Rahmen derfrisches Futter zum Hunter x Hunter-Spiel enthüllen, die ihr euch online im Live-Stream anschauen könnt. Vielleicht folgt dann ja erstes Gameplay oder die Riege der Kämpfer, die sich im Universum des Animes prügeln werden.Es ist zwar, hier bei uns im Westen ist aber noch keines der bisherigen erschienen. Wer mit Gon oder Killua bei uns in den Ring steigen wollte, musste zuletzt auf den eher mäßig erfolgreichen Fighting-Titelzurückgreifen – hoffen wir also, dass es das neu angekündigte Spiel auch zu uns schafft.Im ersten Monat des neuen Jahres erscheint auch Tekken 8, bei dem wir jüngst selbst Hand anlegen durften