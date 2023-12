Granblue Fantasy Versus: Rising: Warum mich das Sequel auch als Fighting Game-Noob begeistert

Granblue Fantasy Versus: Rising – An die Arbeit, Anfänger!

Die Keilereien sind auch trotz alternativer Anfängersteuerung herrlich komplex und bieten die intensiven Duelle, die das Herz eines jeden Fighting Game-Fans höher schlagen lassen.

Gute Gründe, den Online-Keilereien fern zu bleiben

Für Dialoge und Plot gewinnt der Story-Modus von Granblue Fantasy Versus Rising wenig überraschend keinen Blumentopf. Als Grund zum Kämpfen reicht es aber allemal.

"Neue" bezaubernde Charaktere

Neue Charaktere, neue Möglichkeiten: Schäferin Anila, hier links im Bild, hat sich mit ihrem ausgewogenen Moveset und coolen Design direkt in mein Herz geprügelt.

Eine unglaublich charmante Präsentation

Mitte Dezember isterschienen und obwohl ich es nach meinen Erfahrungen mit dem Vorgänger eigentlich besser wissen müsste, bin ich wieder mal in den virtuellen Ring gestiegen, um meine Finger zum Glühen zu bringen.Denn auch wenn ich Spiele wieoder das erwähntefür ihre phänomenale Optik liebe und wünschte, dass ich mit dem Gameplay besser klar käme, sieht die Realität leider anders aus. Trotzdem hat mich Granblue Fantasy Versus: Rising, und das hat gleich mehrere Gründe.Dieist nämlich wie für mich gemacht und bietet neben der klassischen, komplexen Fighting Game-Steuerung mit all ihren Finessen wie dem Quarter Circle Back oder dem fiesen Z-Input, auch eine, die trotzdem genug Tiefgang bietet. Statt der daumenverknotenden Kommandos lassen sich Moves in Granblue Fantasy Versus: Rising mit einem einfachen Drücken der Schultertaste ausführen, wobei mit dem D-Pad immer noch eine zusätzliche Ebene hinzukommt, um die ausgeführte Attacke zu variieren.Das im Eifer des Gefechts hinzubekommen, stellt für mich als Amateur immer noch genügend Herausforderung dar, während ich übernachdenke und auf die Manöver meines Gegners reagieren muss. Schließlich ist Granblue Fantasy Versus: Rising mit Blocken, Kontern, Greifen sowie verschiedenen Haltungen schon von Natur aus ein vielschichtiges Spiel, dasverlangt.Ein Fighting Game ist mehr als nur das Auswendiglernen von Kombos; es ist vor allem das Anwenden derselbigen. Zu wissen, wann ich Angriffe canceln oder ineinander verweben kann, wann ich mich lieber ducken und wann ich springen sollte oder dass ich mit einer ultimativen Attacke diekann, sind Informationen, die ich auch mit einer leichteren Steuerung nur nach viel Zeit im Tutorial-Bereich verinnerlichen kann.Fighting Games sind also eine Klasse für sich: Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben,, um durchzublicken. In die Online-Kämpfe gegen echte Spieler mit entsprechendem Abschluss traue ich mich daher nur äußerst selten, weshalb Granblue Fantasy Versus: Rising meine Bedürfnisse neben der vertrautenauch mit einem Story-Modus stillt.Der ist inhaltlich zwar kein Meisterstück, sondern letztlich nur eine Ausrede, um gegen möglichst viele verschiedene Charaktere des Spieluniversums anzutreten, trotzdem kommt mir der Kontext sehr gelegen, um nicht ein stumpfes Match nach dem anderen abzuhalten. Im Gegensatz zu demin Guilty Gear Strive, bei dem ich wortwörtlich einen drei- bis vierstündigen Anime ohne einen einzigen Funken Gameplay vorgesetzt bekommen habe, ist der von Granblue Fantasy Versus Rising dann doch wieder eine etwasAuch wenn der neue Titel von Arc System Works der klassischen Genre-Krankheit verfällt und bereits jetzt einfür zusätzliche Kosten angekündigt wurde, ist die Riege an Fightern größer als beim Erstling. So gehören ehemalige DLC-Charaktere von Granblue Fantasy Versus in Rising nämlich zum Standard-Roster, womit diejetzt zumindest eine Ecke größer geworden ist.Denn auch wenn ich aufgrund meiner geringen Geduld selten zu Fighting Games zurückkehre, sobald ich sie wieder zurück ins Regal gestellt habe, stellen neue Kämpferdar und so hätte ich mich bei dem kürzlichen Release vonfast dabei ertappt, dem PlayStation Store einen Besuch abzustatten und Guilty Gear Strive wieder einzuwerfen.In Granblue Fantasy Versus Rising hat es mir nun übrigensbesonders angetan: Mit ihrem langen Speer kann sie Gegner gut auf Distanz halten und auf ihrem Schaf schnell in den Nahkampf reiten. Dort nimmt Anila ihr Gegenüber dann wortwörtlich auf die Hörner und befördert ihn mit einerdirekt ins Reich der Träume – süß, aber tödlich!Ihr merkt: Ich habe bei Fighting Games neben dem Spielgefühl vor allem. So außergewöhnlich wie bei meinen Lieblingen Faust aus Guilty Gear Strive oder Big Band aus Skullgirls 2nd Encore geht es bei Granblue Fantasy Versus Rising zwar nicht zu, dafür rocken alle Kämpfer eine sehrund wirken wie aus einem Guss. Neben den wirklich wunderschönen Zeichnungen von Yuel, Djeeta und Co., die die Menüs des Spiels zieren, gilt das auch für dynamisch animierten Sprites während der Kämpfe.Wie man es von Arc System Works gewohnt ist, strotzen die nur so vor Persönlichkeit, egal ob sie gerade in ihrem Idle-Zustand verweilen oder sich gegenseitig mit scharfem Stahl die Rüstung demolieren., dann kann ich auch als Genre-Noob viel Spaß haben und mit der anfängerfreundlichen Steuerung obendrauf dürfte mich Granblue Fantasy Versus: Rising wieder mal für einige Stunden gut unterhalten – bevor ich dann genug von dem immergleichen Gameplay habe und mich erneut einem abschließbaren Titel zuwende.oder wartet ihr lieber auf das