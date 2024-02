Granblue Fantasy Versus: Rising: 2B aus NieR: Automata schnetzelt ab sofort im Fighting-Game mit

Granblue Fantasy Versus: Rising – 2B schließt sich dem Prügelfest an

Es ist mittlerweile Tradition, dass Fighting-Games nach Release mit einer neuen Reihe an Kämpfern gefüttert werden, um das Base-Roster zu vergrößern – da stellt auchkeine Ausnahme dar.Derwurde bereits vor ein paar Wochen enthüllt, kämpft ab heute offiziell mit und stammt spannenderweise nicht aus dem Franchise selbst:, eine der Protagonistinnen aus dem populären japanischen Action-Rollenspiel, zieht mit scharfer Klinge und schussbereitem Pod über der Schulter schwebend in die Schlacht.Wer trotz 2Bs Augenbinde nicht blind beim Kauf zuschlagen will, kann sich imdavon überzeugen, was die Androiden-Dame bei ihrem Besuch in Granblue Fantasy Versus: Rising alles mitbringt. In den Kampf führt sie dabei die, die ihr auf eurem Abenteuer in NieR: Automata finden könnt, und natürlich ihren treuen Pod mitsamt einiger praktischer Funktionen.Der fliegende Blechkasten kann nicht nur schießen, sondern auch, Gegner mithilfe von Blitzen kurz schocken oder mit einem Gravitationsfeld ihre Bewegung beeinträchtigen. Ebenfalls im Trailer zu sehen?, bei dem sie in bester Granblue Fantasy Versus: Rising-Manier eine wirklich hübsch animierte Sequenz spendiert bekommen hat. Fürkönnt ihr die Poster-Lady von NieR: Automata eurem Roster hinzufügen und erhaltet dabei auch noch eine Reihe an kosmetischen Gegenständen.Im Trailer zu hören ist übrigens eine, einem der wohl bekanntesten und beliebtesten Songs aus NieR: Automata. Den durften wir, zusammen mit vielen anderen Liedern aus dem Spiel, erst vor Kurzem auch im Berliner Tempodrom hören, als wir dasvonund seinem Nachfolger besuchten. In unseremlive bezaubert hat.