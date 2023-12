Bear and Breakfast: Steam-Sale-Tipp für die Zeit zwischen den Jahren

Steam-Tipp: Bear and Breakfast

Aufist zum Jahresende nahezu jedes Spiel reduziert, weshalb sich nicht allzu leicht Entscheidungen treffen lassen. Wir haben das vielleicht perfekte Spiel für die Zeit zwischen den Jahren gefunden, das ihr erleben könnt, während die Welt stillsteht:Der Titel an sich ist kein absolut perfektes Game, erreicht aberauf Steam und hat auch mich überzeugt – als kleines Cozy-Abenteuer für Zwischendurch, das mit einem ganz eigenendaher kommt. Ich schlüpfe in die Rolle eines Bären namens Hank und betreibe ein heruntergekommenes Bed and Breakfast im Wald.In Bear and Breakfast dreht sich alles um Hank, derimmer wieder groß am Bildschirmrand erscheint, wenn er im Dialog zu Wort kommt. Ihr beginnt zunächst im Haus von Hanks Mutter, aus dem der Bär auszieht. Im Wald findet er dann gemeinsam mit seinen Freunden eine, die sich perfekt für sein Vorhaben eignet.Ihr erkundet nun den Wald, sprecht mit anderen Tieren, die euchund hilfreiche Hinweise geben, und sammelt Ressourcen. Mit diesen baut ihr aus der Hütte das Grundgerüst eures kleinen Hotels, in dem menschliche Bewohner übernachten sollen. Um zwischen einzelnen Passagen des Waldes hin- und herreisen zu können, müsst ihr eure Items außerdem darauf verwenden, diezu reparieren. „Stardew Valley, aber weniger stressig“, schreibt ein User in den Rezensionen auf Steam Die hübscheund witzigen Dialogen führt euch durch das Spiel und bietet unterschiedliche Story-Abschnitte, die ihr erleben könnt. Je weiter ihr euer B&B ausbaut, desto stärker kommt ihr in der Geschichte voran, um nach und nach die Mysterien des Waldes aufzudecken.Auf Steam bekommt ihr Bear and Breakfast aktuell um, also für 12,67 Euro statt 19,50 Euro. Zudem ist der Titel für PS4, PS5 und die Nintendo Switch erhältlich, für die Konsolen aber aktuell nicht reduziert. Welche, könnt ihr in unserer Top 10 nachlesen.