Tales of Seikyu: Neue Farm-Sim mischt Stardew Valley mit Verwandlungsmagie ab 2024

Tales of Seikyu: Anime-Stil mit Verwandlungskniff

Farming- oder Lebenssimulationen im Stile vonhaben noch lange nicht ausgedient: 2024 will auch der Entwickler ACE Entertaiment etwas vom Genrekuchen abhaben. Mitkündigt das Team ein neues Spiel an, welches hier und da ein paar eigene Wege geht.Da wäre zum einen das Szenario, denn ihr landet im Feenreich Seikyu, welches einund einzigartige Bewohner ist. Vom Inari-Gott erhaltet ihr eine Farm, die ihr nach und nach zu einem Hotel ausbauen müsst.Eure Besucher möglichst glücklich machen, während ihr selbst neue Fähigkeiten erlernt und euch auf die Suche nach merkwürdigen Geheimnisse begebt.Soweit noch relativ gewöhnlich, zeigen sich imzu Tales of Seikyu die eigentlichen Besonderheiten. Statt euch auf herkömmliche Werkzeuge verlassen zu müssen, könnt ihr euch, um zum Beispiel Felder umzugraben, in tiefe Seen zu tauchen oder um schnell von A nach B zu fliegen. Das dürfte die Feldarbeit an einigen Stellen um einiges angenehmer gestalten, zudem ihr offenbar nicht abhängig von Gießkanne oder Spitzhacke seid.Nebenbei könnt ihr neue Häuser und Zäune errichten, euch mit scharfen Schwertoder mysteriöse Höhlen erkunden. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen und den verschiedenen Dorfbewohnern tatkräftig unter die Arme zu greifen.Tales of Seikyu soll in erster Linie einwerden, wobei die Entwickler von Anfang an Koop-Möglichkeiten unterstützen wollen. Allerdings ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Stattdessen sucht das Teamfinanzielle Unterstützung via Kickstarter. Genaue Details sollen im Laufe der Kampagne folgen.Bereits jetzt könnt ihr aber Tales of Seikyu via Steam auf die Wunschliste packen. Auf Valves Plattform soll die Farming-Sim auchstarten, während die Vollversion aktuell für 2025 geplant ist.