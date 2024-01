Tales of Seikyu: Großer Kickstarter-Erfolg für die Stardew Valley-Alternative mit Yokai-Verwandlungen

Tales of Seikyu: Nach einem halben Tag bereits finanziert

Voraussichtlicher Release

Der einst große Hype rund um Videospiele aufist längst verflogen. Hin und wieder gibt es aber trotzdem noch Erfolgsgeschichten zu vermelden, wie etwa im Falle von. Diewurde innerhalb weniger Stunden finanziert und einem Release steht theoretisch nichts mehr im Wege.Erst Ende des letzten Jahres kündigte Entwickler ACE Entertainment an, dass man, um die Fertigstellung zu finanzieren. Mittlerweile ist der Startschuss gefallen und das Team kann sich über einen kleinenfreuen.Am 16. Januar ist Tales of Seikyu auf Kickstarter mit einem Ziel vongestartet. Das Interesse an Spielen im Stile von Stardew Valley ist allerdings immer noch so groß, dass die Farming Sim nach runddie Wunschsumme erreicht hat. Damit aber nicht genug: Mittlerweile konnte ACE Entertainment fastvia Kickstarter sammeln, wodurch Tales of Seikyu noch größer wird.Unter anderem wird es nun von Anfang an einezur Auswahl sowie einengeben. Letzteres ermöglicht euch unter anderem ein Capybara anzuschaffen, um welches ihr euch anschließend liebevoll kümmern dürft. Sollte in den nächsten 32 Tagen der finanzielle Rahmen weiter steigen, sind noch weitere Stretch Goals geplant: Bei etwa 183.000 Euro soll Tales of Seikyu auch den Weg auf die aktuellenschaffen; bei der doppelten Menge verspricht das Team eine Möglichkeit, den eigenen Charakter individuell anzupassen.Unabhängig von den erreichten Stretch Goals soll Tales of Seikyu jede Menge Inhalt zum Start bieten. So ist unter anderem die Rede von über, 40 unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten, die ihr anbauen könnt, verschiedenen Tieren und vieles mehr. Zudem könnt ihr euch in Tales of Seikyu in andere Wesen, die sogenannten Yokai,– in der Kampagne wird bereits ein Schleim, ein Wildschwein, ein Vogel und eine pflanzenähnliche Gestalt erwähnt.Wer Interesse hat, kann Tales of Seikyu nochfinanziell via Kickstarter unterstützen. Für bereits 19 Euro erhaltet ihr eine digitale Version des Spiels via Steam, sobald es fertiggestellt ist. Der Release ist jedoch etwas kompliziert, denn trotz der Kickstarter-Kampagne wird Tales of Seikyu erst einmal imerscheinen. Laut Plan soll der Vorabzugang voraussichtlich im Dezember 2024 beginnen, inklusive der aktuellen Kickstarter-Unterstützer.Im April soll zudem eine geschlossene Alpha starten. Teilnehmen können dann alle Spieler, die aktuell via Kickstarter eines der teureren Pakete erworben haben. Der vollständige Release von Tales of Seikyu ist derweilgeplant. Eine andere Lebenssimulation wird hingegen vielleicht bereits dieses Jahr erscheinen: