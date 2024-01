Slay the Princess: Ungewöhnlicher Vorschlag der Entwickler: Erst illegal herunterladen, dann zahlen

Slay the Princess: Entwickler promoten Piraterie ihres eigenen Spiels





Since a lot of new folks are discovering Slay the Princess:



The game is at its best if your first experience is playing it yourself instead of watching someone else's play-through.



(And if $ is an issue, pirate it and buy a copy later when you have money if you liked it!)



— Slay the Princess OUT NOW (Black Tabby) (@blacktabbygames) December 26, 2023

In Zeiten, in denen der Markt von neuen Spielen überschwemmt wird und jedes einzelne um die Aufmerksamkeit von potenziellen Käufern buhlt, ist die aktuelle Aktion derziemlich ungewöhnlich.Denn obwohl auch das dahinterstehende Entwicklerstudio Black Tabby Games auf jeden Cent angewiesen sein dürfte, empfiehlt man interessierten Spielern mit etwaigen Geldproblemen nun, die schaurige. Grund dafür ist unter anderem die Story, die man den Machern zufolge unbedingt selbst underleben sollte.Auf Twitter wies man mögliche Spieler explizit daraufhin, dass sie ihrenselbst machen sollten, anstatt sich die Erfahrung durch das Schauen von Let's Plays zu kompromittieren. Wenn es dem Erlebnis dient, solle man dabei auch nicht vorzurückschrecken – wer mag, kann ja immer noch später zahlen und dann die Entwickler unterstützen:„Da viele neue Leute über Slay the Princess stolpern: Ihr habt am meisten vom Spiel, wenn ihr eure erste Erfahrung macht, indem ihr es selbst spielt, und nicht jemand anderem dabei zuschaut. (Und wenn [Geld] ein Problem darstellt, ladet es illegal herunter und kauft später ein Exemplar, wenn ihr das Geld habt und es euch gefallen hat!).“„Das Spiel agiert sehr reaktiv: Auch wenn ein einzelner Durchgang nur ungefähr drei Stunden dauert, gibt es 16 Stunden an Story zu finden. Ihr könnt das erste Mal Spielen nur einmal erleben, und die Erfahrung wird nicht dieselbe sein, wenn ihr dies aus der Perspektive eines anderen und seinen Entscheidungen tut“, betonen die Entwickler. Slay the Princess verlangt von euch genau das, was der Titel verspricht:, die von dem königlichen Blutbad natürlich wenig hält und versucht, euch von eurem Vorhaben abzubringen.Die Visual Novel wartet mitund einschneidenden Entscheidungen auf, um euren Durchgang besonders individuell zu gestalten und mit Überraschungen und Wendungen zu begeistern. Nicht umsonst hat es, geschafft. Aktuell ist der Titelverfügbar, dieses Jahr wolle man aber an weiteren Lokalisationen arbeiten, zu denen auch Deutsch gehören könnte.