The Elder Scrolls 2: Daggerfall: Remaster des RPG-Klassikers ab sofort gratis spielbar

The Elder Scrolls 2: Daggerfall - 15.000 Locations zu bereisen

Im Jahr nach dem Release von, einem der umfangreichsten Spiele von Bethesda, werden Rollenspiel-Fans wahrscheinlich vermehrt auf einen deutlich älteren Titel des Studios werfen. Fans habeneinem gründlichen Remaster unterworfen.Der zweite Titel der populären RPG-Reihe stammt ursprünglich aus dem Jahr 1996 und fällt damit in eine Ära, in der Videospiele in ihrem Umfang und grafischen Möglichkeiten einen gewaltigen Sprung machten. Dasan der runderneuerten Fassung.Der Umfang von The Elder Scrolls 2: Daggerfall ist. Rund um die Iliac-Bucht, gelegen zwischen Hochfels und Hammerfell, könnt ihr 15.000 Orte aufsuchen, von Städten über Dungeons bis hin zu mysteriösen Stätten. Schon damals waren viele der Rollenspielelemente zu finden, die die The Elder Scrolls-Reihe über die Jahre hinweg bis zuoptimiert hat. Der Spielcharakter kann in verschiedene Richtungen entwickelt und auf bestimmte Eigenschaften spezialisiert werden, Gilden beitreten, sich mit religiösen Bewegungen verbinden und natürlichDaggerfall Unity hat dies alles in eine überarbeitete Grafik verpackt. Da Bethesda das Originalspiel seit dem Jahr 2009 anlässlich des 15-jährigen Geburtstag des Studios, ist auch die Remastered-Version gratis. Ihr müsst lediglich die Originalversion – auf der Homepage vonoder auf Steam – herunterladen und zusätzlich die Mods installieren. „Nach mehreren Jahren der Entwicklung und den Mühen vieler Personen kann Daggerfall Unitybezeichnet werden“, heißt es auf der offiziellen Homepage des Projekts. Es werde jetzt „in den Community-Support und die Wartung nach der Veröffentlichung übergehen“.Wer das Spiel damals gespielt hat, wird sich sicher über diefreuen, aber auch für Neulinge könnte das Spiel eine willkommene Abwechslung darstellen. Zumindest ist es eine Möglichzeit, zahlreiche Stunden ingame zu verbringen, um die Wartezeit auf ein möglicheszu verkürzen, auch wenn