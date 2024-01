Helldivers 2: PC-Systemanforderungen im Überblick und Infos zu Crossplay

Helldivers 2: Die Systemanforderungen im Überblick

geeignet für: 1080p und 30 FPS, niedrige Einstellungen

Betriebssystem (OS): Windows 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i7-4790K oder AMD Ryzen 5 1500X

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon RX 470

8 GB RAM Speicherplatz: 100 GB HDD

geeignet für: 1080p und 60 FPS, mittlere Einstellungen

Betriebssystem (OS): Windows 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 5 3700X

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 2060 oder AMD Radeon RX 6600 XT

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

geeignet für: 1440p und 60 FPS, hohe Einstellungen

Betriebssystem (OS): Windows 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 7 5800X 3D

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 100 GB SSD

geeignet für: 4K und 60 FPS, sehr hohe Einstellungen

Betriebssystem (OS): Windows 10 64-Bit

Prozessor (CPU): Intel Core i5-12600K oder AMD Ryzen 7 5800X 3D

Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 4070 Ti oder AMD Radeon RX 7900 XTX

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 100 GB SSD

Bietet Helldivers 2 Crossplay?

Unterstützung für Crossplay bieten wird. Das heißt, PC- und PS5-Spieler können direkt zusammenspielen und sind nicht auf ihre jeweilige Plattform beschränkt.



Um Crossplay nutzen zu können, benötigt ihr allerdings auch am PC ein PlayStation Network Konto, um eure Freunde von der PS5 einladen zu können. Spieler auf der Konsole benötigen wiederum eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für den Koop-Modus.



Bis zum Release von Helldivers 2 am 8. Februar 2024 ist aber noch etwas Zeit, um etwaige Abo-Dienste abzuschließen oder den eigenen PC aufzurüsten.

In wenigen Wochen veröffentlichen Sony und die Arrowhead Game Studios. Allerdings wird der Koop-Shooter nicht nur für dieerscheinen, sondern auch von Anfang an für den. In gewisser Weise ein Novum, weshalb Sony aktuell dringende Fragen beantwortet.Genauer gesagt informiert der PlayStation-Hersteller gut einen Monat vorher über die, die insgesamt ziemlich nachvollziehbar wirken. Darüber hinaus klärt Sony auf, ob PC- und PS5-Spieler auch zusammen gegen die fiesen Aliengegner antreten dürfen.Wenn ihr Helldivers 2 zum Release am 8. Februar lieber auf dem PC spielen wollt, dann braucht ihr nicht unbedingt die. Zumindest auf niedrigen Einstellungen und einer herkömmlichen Full-HD-Auflösung könnt ihr die Third-Person-Action auch mit schon schon etwas betagter Ausrüstung erleben. Lediglich bei hoher Bildwiederholrate und Auflösung müsst ihr über aktuelle High-End-Hardware verfügen.