Helldivers 2: Multiplayer-Shooter schießt sich an die Spitze der PlayStation-Spiele auf dem PC

Das absolute Multiplayer Highlight! Seit Release sind wir als Gruppe per Crossplay am Spielen und es läuft bisher einwandfrei und macht unglaublich viel Spaß. Kaum ein Spiel das so eine Dynamik hat und vergleichbare Action. Dazu eine richtig gute Auswahl Schwierigkeitsgraden (ganze 9!) die nicht nur "die Genger haben jetzt 10 mal mehr Leben" sind, sondern ordentlich mit neuen Gegnern, und Mengen aufwarten kann, bis hin zu bildschirmhohen Monstrositäten... Taktik, Coop und Action auf unglaublich gute Art kombiniert. Mit ner guten Gruppe eines der besten Spiele in dem Bereich. Wer Teil 1 kennt weiß aber im Grunde auch, was ihn erwartet, dieses mal in noch schöner, größer und immersiveren Perspektive.Sonntag gab es leider kurz Wartungsarbeiten, die wiederum zu allerlei Problemen am Abend geführt haben. Dazu muss man aber sagen, dass die Entwickler sehr offen sind und sogar aktiv mit der Community kommunizieren (und auch genau erzählt haben was die Probleme waren bzw seit Release an ihnen aktiv arbeiten bins ins Wochenende hinein). Kurz und knapp: Der Erfolg übersteigt ihre künsten Erwartungen, alle Kapazitäten der Server waren natürlich direkt ausgeschöpft. Aber das haben sie nun scheinbar mit der Wartung am Sonntag Abend hinbekommen. Zumindest mit Montag Abend lief wieder alles einwandfrei.Abgesehen davon gibt es natürlich auch schon Pläne für Updates und sobald alle aktuellen Themen abgeschlossen sind, wird auch auf aktiv auf Feedback der Community eingegangen. Das sie das tun haben sie ja schon beim Vorgänger bewiesen.Zum Thema Shop und Echtgeldwährung muss man sagen: Hier verhält es sich nicht wie in Spielen, von denen man sowas sonst kennt. Freischaltungen etc sind rein der In Game Währung. Der ganze "Shop" ist eigentlich mehr eine weitere sarkastische Systemkritik. Es gibt sogar von der Regierung gefakte Bewertungen ^^. Das einzige was man mit den optional mit Echtgeld erhaltenen Währung kaufen kann sind in einem Zusatzmenü wechselnde Ausrüstungen. Diese...