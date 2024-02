Helldivers 2: Updates für PC & PS5 angekündigt - nehmen größte Probleme in den Fokus

Helldivers 2: Entwickler nehmen sich größte Baustellen vor – "Kein einzelnes Updates wird alle Probleme lösen"

Diehaben angekündigt, noch in dieser Woche Updates für die- und-Version vonzu veröffentlichen, mit denen man die „schwerwiegendsten Probleme“ aus dem Weg räumen möchte, unter denen der Überraschungs-Hit des frühen 2024 aktuell noch leidet.Dazu gehören nicht nur einige Verbesserungen am, sondern auch an wesentlich allgemeineren Baustellen, beispielsweise demoder der, soll gearbeitet werden.Die ersten einschlägigen Verbesserungen, die man seitens Arrowhead für Helldivers 2 auf den Weg bringen möchte, sollen uns dabei schon mit demerwarten. Das Entwicklerstudioallerdings schon im Vorfeld noch einmal vorsichtig daran, dass „kein einzelnes Update alle Probleme lösen wird“, wie es in der Ankündigung über Discord heißt Allerdings hätte man bereits einen, „kontinuierliche Verbesserungen in den kommenden Tagen und Wochen“ bereitzustellen, um so ein reibungsloses Spielerlebnis für alle,, zu gewährleisten. Mit warmen Worten begrüßt man zunächst alle Helldiver und verspricht anschließend, dass uns die ersten Verbesserungen schon in dieser Woche erwarten.Dabei wolle man sich wie bereits erwähnt vor allem auf den Login, das Matchmaking und die Serverauslastung, die zuletzt dafür sorgte, dass diemussten, konzentrieren. Es soll sowohl ein Update für den PC als auch eines für die PS5 geben, weitere sollen dannfolgen.„Wir arbeiten alle hart daran, sicherzustellen, dass das Spiel ein stabiler Ort ist, um gelenkte Demokratie auf jedem Planeten der Galaxie zu verbreiten. Vielen Dank, wie immer.“, schließen die Entwickler die Ankündigung zusammenfassend ab.und auch ihr einmal einenwerfen solltet.