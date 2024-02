Helldivers 2: Spieler erlebt kuriosen Tod in Tutorialmission

Helldivers 2: Kurioser Bug oder kurios starker Bug?

Dass der Ansturm auf den Arcade-Shootersogar die Entwickler überrascht hat, wodurch es aufgrund Serverüberlastungen zu langen Wartezeiten kam, war ein anfangs sehr ärgerliches Problem. Aber auch im Spiel kann es zu überraschenden Entwicklungen kommen, wie jetzt ein kleiner Clip zeigt.So besitzen manche Gegnertypen anscheinend ein, sodass sie auch härtestem Beschuss widerstehen und euch selbst in Tutorialmissionen alt aussehen lassen können.Durch die Eingabe von verschiedenen Tastenkombinationen könnt ihr während des Gefechts in Helldivers 2 Unterstützung anfordern. Über dem Schlachtfeld werden dann Pakete mit stärkeren Waffen oder sonstigem nützlichem Loot abgeworfen. Eine Option ist, gleich, um großen Flächenschaden anzurichten. Aber auch das ist kein garantierter Treffer, wie der kurze Clip von Twitter-User MrTLexify zeigt.Allerdings haben die krabbenartigen Bugs, einer der Gegnertypen aus dem Shooter, eine härtere Schale als es den Anschein hat. Konnte der Nutzer noch die gewünschte Stelle markieren, an der der Einschlag erfolgen sollte,. So wurde das Geschoss von den gepanzerten Insekten kurzerhand abgelenkt und in Richtung des Soldaten geschleudert, was ein rasches Ableben zur Folge hatte.Umso kurioser ist es, dass diese Szene, wo die Bugs in einem eingezäunten Bereich herumkreuchen und euch zu Übungszwecken dienen sollen. Vielleicht sind es unvorhersehbare Ereignisse wie diese, die Helldivers 2 so attraktiv für eine große Spielerschar machen. Der Lösung der Serverprobleme ist man bei Entwickler Arrowhead übrigens einen Schritt näher gekommen, indem unter anderem diewurde.