Helldivers 2: Server sind stabil - jetzt kann es mit neuen Inhalten weitergehen

Helldivers 2: Nach Serverfrust nun Konzentration auf Verbesserungen





I'm really happy and proud of the @arrowheadgs team for an amazing Achievement, the servers handled all @helldivers2 players this weekend without problem.



Now we have time to focus on improvements to the title and resume our original plan. Many exciting things upcoming!



— Pilestedt (@Pilestedt) February 25, 2024

Es war ein aufregendes Wochenende für die Arrowhead Studios: Halten die Server vondieses Mal? Haben die Anpassungen gereicht oder muss man noch einmal nachjustieren? Die Antwort war schlussendlich positiv, weshalb sich das Team nun derwidmen können.Bislang konnte sich der schwedische Entwickler seit dem Release Anfang Februar fast überwiegend nur den Servern widmen: Mehreregleichzeitig sorgten dafür, dass es das bislangist. Ständige Verbindungsabbrüche oder lange Warteschlangen waren die Folge, die man aber mittlerweile im Griff hat. Nun will man sich wieder dem "ursprünglichen Plan" widmen.Mit derund der Einführung eines AFK-Timeouts haben die Techniker der Arrowhead Studios kurz vor dem vergangenen Wochenende offenbar diegetroffen: Trotz erneut hoher Spielerzahlen vergingen der Samstag und Sonntag laut Studio-CEO Johan Pilestedt "ohne Probleme". Auf Twitter bedankt er sich bei seinen Kollegen für diese "erstaunliche Leistung".Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man einen Großteil der Server-Probleme mittlerweile im Griff hat, wird man sich laut Pilestedt nun wieder demzuwenden. "Jetzt haben wir Zeit, uns auf Verbesserungen des Titels zu konzentrieren und unseren ursprünglichen Plan wieder aufzunehmen. Viele spannende Dinge stehen an!", heißt es vom Chef der Arrowhead Studios abschließend.Welchendie demokratischen Helldivers in Zukunft gegenüberstehen, bleibt derweil abzuwarten. In die Karten lässt sich der Entwickler derzeit noch nicht schauen. Basierend auf dem Vorgänger ist es aber möglich, dass in Zukunft neben den Insekten-Aliens und Robotern nochin den Krieg eintritt. Auch neue Waffen und Stratagems sind natürlich allemal vorstellbar und realistisch.Diedürfte aber angesichts des großen Erfolgs erst einmal gesichert sein. Warum der Shooter so ein chaotischer Spaß ist, verraten wir euch derweil