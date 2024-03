Helldivers 2: Die Spieler sollen die Action machen

Inwerft ihr euch in einem vierköpfigen Team in eine actiongeladene und abwechslungsreiche Science-Fiction-Schlacht. Waffen und Ausrüstungen beeinflussen dabei eure Mission, genauso wie logischerweise der Erfahrungsgrad eurer Mitspieler.Die Erlebnisse sollen dadurch ein Stück unvorhersehbar sein. Johan Pilestedt, CEO von Entwicklerstudio Arrowhead, verriet kürzlich, dass er sich für diese Idee in gewisser Weiselassen.Anders als aber beispielsweise bei, dessen Gameplay und Spielwelt komplett auf dem vielleicht populärsten Pen & Paper Dungeons and Dragons basiert, liegt die Umsetzung der Inspiration in Helldivers 2 mehr im Detail. „Wir haben versucht, es zu visualisieren, dass eine kleine, eingeschworene Gruppe am Werk ist, die die gleiche Erfahrung mach“, so Pilestedt im Interview mit PC Gamer. Es soll etwas hervorbringen, „das die“.Seine Erfahrungen mit Pen & Paper-Rollenspielen waren, dass man Momente erlebt, die man sich auch lange Zeit später in der Gruppe noch erzählt. Als Beispiel, wie man solche Erfahrungen auch in Helldivers kreieren möchte, nannte er das Waffendesign. „Wir wollten, und unsere Kreativität im Erschaffen von Waffensystem walten lassen.“So gebe es die Railgun, die nur bis zu einem Stand von 50 Prozent Power geladen werden kann. Bestimmte Umstände erlauben es jedoch, diese. Spieler müssten entscheiden, ob sie stärkere Schüsse abgeben wollen, auch auf die Gefahr hin, dass sie bei einem missglückten Versuch selbst explodieren.„Wir glauben, dass wir mit einem solchen Vorgehen, die umso immersiver werden, weil wir sie nicht hinter einer Cutscene verstecken. Der Spieler soll die Action machen.“ Und vielleicht ist es auch die Aussicht auf einzigartige Koop-Erfahrungen, die Helldivers 2 binnen kürzester Zeit zumhaben.