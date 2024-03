Helldivers 2: Feuer und Flamme für eine neue Angriffsmethode

Dank eines Patches sind im derzeit sehr beliebten Koop-Shootereinige Effekte und Handlings von Waffen aktualisiert worden – was dazu führte, dass eine zuvor eher stiefmütterlich behandelte Waffe plötzlich zu einem Spielerliebling geworden ist.Zuvor war die Railgun einer der favorisierten Kanonen im Spiel. Die äußerst kraftvollen Schüsse konntenkillen, wenn man es geschickt angestellt hat. Dieser Vorteil wurde durch das Update etwas entschärft – und ein anderes Item dafür ins flammend helle Licht gerückt.War er zuvor eher schwach und keine wirkliche Alternative zu den zahlreichen Laserkanonen, Maschinengewehren oder anderem Ballerkram, so ist dergeworden. Vorher beklagten Spieler häufig, dass er selbst mit dem Verkokeln kleinerer Bugs seine Probleme hatte. Mit dem neuen Patch hat Entwickler Arrowhead jedoch ein bisschen an den Stellschrauben dieses Utensils gedreht.Auf Reddit hat der User BadassMinh ein Video davon hochgeladen, was der Flammenwerfer mittlerweile zu vollbringen vermag. Er setzt– einen Charger – nicht nur ziemlich schnell in Flammen, sondern dessen Leben auch innerhalb von wenigen Sekunden ein Ende. „Gleich nachdem die Railgun abgeschwächt wurde, habe ich Alternativen gesucht, um die Chargers zu töten“, schreibt der User. „Also habe ich den Flammenwerfer ausprobiert, weil er ein Upgrade bekommen hat, und er kann sie wirklich schnell killen.“Die Feuerrate (ha!) ist etwas langsamer als bei der guten alten Railgun; was den Gebrauch des Flammenwerfers jedoch interessant machen soll, ist. Einfach blind mit den Flammen umherzuschießen, kann schnell auch eure Kameraden in Brand setzen. Außerdem fangen auch Gras und Büsche im Umfeld schnell Feuer, das wiederum euch schaden wird. Ein vorsichtiger Umgang und gezieltes Feuern ist also angebracht. Ob ihr mit dieser neuen Waffe, wie der Entwickler es sich wünscht, ist wohl von eurem Geschick abhängig.