Helldivers 2: Neues Update verringert die Anzahl schwerer Feinde

Wer sich inden schwierigsten Herausforderungen stellte, der wurde zuletzt häufig komplett überrannt: Die härtesten Widersacher waren viel zu oft in der Überzahl. Mit einemsoll das Problem der Vergangenheit angehören.Nachdem die Entwickler erst in der letzten Woche dafür sorgten, dassgehört, gibt es ab sofort bereits das nächste Update. Das widmet sich einem zunehmenden Kritikpunkt, dass insbesondere zwei Gegnertypen eherführten.Im Detail geht es um dieund, die ab der siebten Schwierigkeitsstufe zu den dauerhaften Terminiden-Feinden von Helldivers 2 gehören. Diese tauchen jedoch so oft auf, dass man im Grunde gar keine Verschnaufspause mehr hat und regelrecht überrannt wird. Mitsoll das nicht mehr ganz so schlimm sein, wie Entwickler Arrowhead in den Patchnotes verrät.Man senkt allerdings nicht auf klassische Weise den Schwierigkeitsgrad oder schwächt die Typen ab. Stattdessender beiden Schwergewichte, dafür aber spawnen mehr andere Insekten-Feinde. Trotzdem soll es fortan zu weniger Frust kommen, da man sich im schlimmsten Falle nicht gegen ein halbes Dutzend an Säure-Titanen und Stürmern gleichzeitig wehren muss.Darüber hinaus greift das Update in das sogenannte "ein: Bislang haben Spieler vor allem auf die Beine der Stürmer geschossen, um diese effektiv auszuschalten. Das wird immer noch möglich sein, aber ab sofort sollen gezielte Kopftreffer mithilfe der EAT-17 oder dem Rückstoßfreien Gewehr wirkungsvoller sein, um die stark gepanzerten Insektenaliens auszuschalten.Darüber hinauswie gewohnt ein paar Bugs und bessert Fehler im Interface aus. All das dient zugleich der Vorbereitung auf den 14. März: An dem Tag wird es erstmals komplett neue Waffen geben.gibt es derweil in unserem Test.