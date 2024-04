Jetzt knallt es nochmal richtig: Neue Waffen und mehr im Shop von Helldivers 2

BR-14-Schiedsrichter Gewehr

R-36-Berster-Gewehr

CB-9-Explosionsarmbrust

G-123-Thermite-Granate

GP-31-Granatenpistole

Evakuierungs-Pistolenass-Booster (beschleunigt Evakuierungsshuttle)

CE-27-Erdbreaker (mittlere Panzerung)

CE-07-Sprengexperte (leichte Panzerung)

FS-55-Verwüster (schwere Panzerung)