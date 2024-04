Update vom 09.04.2024: Lange hat der Siegesrausch nicht gehalten. Vor zwei Tagen erst wurde den Spielern von Helldivers 2 weiß gemacht, sie hätten die Automatons vollständig bezwungen. Ihnen war jedoch klar, dass nach dieser vermeintlichen Erfolgsmeldung nur eine noch schwierigere Herausforderung folgen kann. Paranoid zu bleiben, erweist sich in diesem Fall als vorteilhaft, denn die Automatons kehren jetzt in noch gewaltigerer Zahl zurück.





Somehow, the Automatons returned.



As suspected all along, the previous Bot force was merely a vanguard. A massive fleet has now begun an assault of Cyberstan and the surrounding planets. Helldivers, hold back this unprovoked invasion. The fight continues! pic.twitter.com/2DzEued7mm



— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) April 9, 2024

Originalnews vom 08.04.2024: Feind Nummer eins in Helldivers 2 waren in den letzten Wochen definitiv die Automatons. Jeder einzelne der Roboter-Kreaturen sollte laut Befehl der Über-Erde vernichtet werden. Tatsächlich ist das den Spielern jetzt gelungen.

Was kommt nach den Automatons? Spieler grübeln über das nächste Kapitel von Helldivers 2





You did it, Helldivers. Operation Swift Disassembly was a success! With the bots eradicated and bugs contained, the galaxy is free once more. pic.twitter.com/W7GolbDmHW



— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) April 7, 2024