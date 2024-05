Helldivers 2: Ab 6. Mai braucht ihr zwingend ein PSN-Konto





Helldivers! An important message from our partner Playstation about account linking for PC players and its significance in providing player safety features.



Read the full message here: https://t.co/L1A9jv8yBf pic.twitter.com/q3eXKbtoNB



— HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) May 3, 2024

Wer sich in Zukunft im Rahmen vonmit seinen Kumpanen seinen Weg aus der Bug- und Alien-Hölle ballern will, muss sich ein Konto bei PlayStation Network (PSN) anlegen – auch als PC-Spieler. Dieser Schritt diene der Sicherheit, wie die Entwickler nun mitteilten.Eigentlich sei diese Verknüpfung schon früher geplant gewesen;des Multiplayer-Shooters hätten dies aber zunächst verhindert. Daher sei sie bisher optional gewesen, so Entwickler Arrowhead.Alles neu macht jedoch der Mai und so müssen alle neuen Spieler, die ab kommendem Montag in das Space-Gefecht von Helldivers 2 einsteigen wollen, ihr Konto auf Steam mit einem PSN-Konto verbinden. Bereits aktive Spieler bekommen dieseund müssen ihr innerhalb von sechs Tagen nachgehen.„Die Verbindung der Account spielt eine entscheidende Rolle zum Schutz der Spieler und bei der Wahrung der Werte, die bezüglich der Sicherheit bei Spielen der PlayStation-Studios geboten werden sollen.“ Falsches Verhalten von Teilnehmern in Helldivers 2 soll so besser beobachtet und im Ernstfall Bans vollzogen werden können. Auf der anderen Seite sollen gebannte Spielerdürfen. „Wir verstehen, dass dieser Schritt für manche unpraktisch sein mag, er hilft aber den Entwicklern dabei, eine Community aufrecht zu erhalten, auf die alle stolz sein können und in der sie gerne ein Teil sind.“Reaktionen unter dem entsprechenden Tweet zeigen, die nicht extra dafür einen Account auf einer weiteren Plattform anlegen wollen. Dies sei allerdings von Arrowhead auf der Steam-Seite in den Infos von Beginn an klar kommuniziert gewesen. Dennoch würden einige Spieler möglicherweise in Regionen leben, in denen der Zugang zu PSN nicht möglich ist; diese wären in diesem Fall vom Spiel ausgeschlossen. Unserlesen.