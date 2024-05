Helldivers 2: Sony zieht die PSN-Pflicht zurück





Helldivers fans -- we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward.



— PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024

Das Vertrauen hat gelitten





Ouch, right in the review score 😢🤕



Well, I guess it's warranted. Sorry everyone for how this all transpired. I hope we will make it up and regain the trust by providing a continued great game experience.



I just want to make great games! pic.twitter.com/EPO7apDUlc



— Pilestedt (@Pilestedt) May 3, 2024

Von "Sehr positiv" zu "Größtenteils negativ" und kein Verkauf mehr in unzähligen Ländern –erlebte sein vermutlich bisher schlimmstes Wochenende. Die angekündigtehat die Spieler erzürnt, weshalb Publisher Sony die eigenen Pläne nun doch nicht weiterverfolgen möchte.Aufgrund technischer Probleme wurde der ohnehin geplante Account-Zwang zum Release von Helldivers 2 ausgesetzt,. Wer sich nicht im PSN registriert, der hätte spätestens ab Juni den Shooter nicht mehr spielen können. Die Folge? Einauf Steam und ein Einstellen des Verkaufs in über 170 Ländern, in denen es gar nicht möglich ist, ein PSN-Konto zu registrieren. Sony musste reagieren und kündigte die Rolle rückwärts an.Mit einer solch harschen Reaktion seitens der Community in Kombination mit dem Umstand, dass Helldivers 2 nun in unzähligen Ländern nicht mehr verkauft werden darf, hat man beim PlayStation-Hersteller offenbar nicht gerechnet. In einer Stellungnahme auf Twitter rudert man deshalb zurück:. Zumindest vorerst."Das Update vom 6. Mai, das die Verknüpfung von Steam- und PlayStation Network-Konten für neue Spieler und für aktuelle Spieler ab dem 30. Mai erforderlich gemacht hätte, wird nicht umgesetzt werden", so Sony. Man bedankt sich zudem für das zahlreiche Feedback, schließlich würde man noch lernen, "was dasist."Die PSN-Integration wird aber eventuell nicht: Bezüglich zukünftiger Pläne möchte Sony die Community auf dem Laufenden halten. Es ist also möglich, dass die Verantwortlichen die Idee intern noch einmal intensiv diskutieren und anschließend eine alternative Vorgehensweise ankündigen.Obwohl die PSN-Pflicht damit erst einmal nicht kommt, hat das Image von Helldivers 2 unter der Aktion gelitten. Denn wie jeder weiß: Vertrauen aufbauen ist nicht einfach, Vertrauen zurückgewinnen noch viel schwerer. Aktuell steht Helldivers 2 auf Steam weiterhin bei, aber der Trend zeigt nach oben: Etliche Käufer ändern ihre Wertung wieder ins positive. Es dürfte dennoch eine Weile dauern bis der Koop-Shooter wieder beim positiven Stimmungsbild angekommen ist.Das weiß auch, der CEO und Creative Director vom schwedischen Entwickler Arrowhead. Über das Wochenende zeigte er sich überwiegend solidarisch mit den Spielern, auch wenn er deren Methoden, nicht nur Helldivers 2, sondern auch alle anderen Spiele des Unternehmens, negativ zu bewerten, nicht unbedingt gut fand Auf Twitter schrieb er jedoch auch: "Autsch, direkt in die Nutzerbewertungen. Nun, ich denke,. Es tut mir leid für alle, wie sich das alles entwickelt hat. Ich hoffe, dass wir es wieder gutmachen und das Vertrauen zurückgewinnen können, indem wir weiterhin ein großartiges Spielerlebnis bieten werden."Nach der Ankündigung, dass die Verknüpfung mit einem PSN-Konto optional bleibt, meldete er sich erneut zu Worte –sich bei Sony, aber natürlich auch bei den Spielern. "Wir wollen gemeinsam einen neuen Standard dafür setzen, was ein Live-Spiel ist und wie Entwickler und Community sich gegenseitig unterstützen können, um die besten Spielerlebnisse zu schaffen", so Pilestedt abschließend zu dem Thema.Spannend dürfte werden, ob dasAuswirkungen auf zukünftige Sony-Veröffentlichungen auf dem PC haben wird. Die erste Probe, welches dann erstmals für Steam und im Epic Games Store erscheinen wird.