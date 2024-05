Helldivers 2: In zwölf Wochen zum größten Sony-Erfolg

Sonys erster Aufschlag für die eigenen Live Service-Pläne hat direkt getroffen:ist ein riesiger Erfolg. So viel wusste man schon bereits, aber im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts legte das Unternehmenvor und die sind ziemlich beeindruckend.Nach gerade einmal zwölf Wochen ist Helldivers 2 mittlerweile das sich amüberhaupt. Damit hat der Third-Person-Shooter, der zuletzt eher, einige andere Sony-Größen überholt. Darunter unter anderem den bisherigen Rekordhalter, obwohl der Vergleich natürlich nicht ganz fair gestaltet ist.Laut Sony Interactive Entertainment Interims-CEO Hiroki Totoki (via Gematsu ) hat sich Helldivers 2 bis zum 5. Mai 2024auf der PlayStation 5 und dem PC verkauft. Dafür hat der Shooter gerade einmal die besagten zwölf Wochen seit Release benötigt, wodurch es nun das bestverkaufte Sony-Spiel innerhalb dieses Zeitrahmens ist.Der, God of War Ragnarök, konnte sich in der gleichen Zeit "nur" elf Millionen Mal verkaufen. Allerdings ist der Vergleich von Totoki etwas schwierig, bedenkt man die unterschiedlichen Startvoraussetzungen. God of War Ragnarök erschien im November 2022 lediglich für die PlayStation 4 und PlayStation 5 und war dazu noch ein reines Singleplayer-Erlebnis.Helldivers 2 wiederum erschien zeitgleich sowohl für die PlayStation 5 als auch für den PC. Darüber hinaus setzt der Shooter sehr stark auf den Koop-Aspekt und wurde zuveröffentlicht. Alles Faktoren, die mutmaßlich zu dem großen Erfolg dazu beigetragen haben.Nichtsdestotrotz sind die Verkaufszahlen natürlich sehr erfreulich für Sony. Helldivers 2 habeim vierten Geschäftsquartal beigetragen, wie es seitens des Unternehmens heißt. Zur angeblichen, hat sich Totoki derweil nicht geäußert.