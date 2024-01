Smite 2: MOBA-Nachfolger Offiziell für PC, PS5 und Xbox Series X angekündigt

Smite 2: Noch göttlicheres MOBA dank Unreal Engine 5

Was passiert mit Smite?

Während viele Konkurrenten vonundüber die Zeit in der Versenkung verschwunden sind, konnte sichimmer behaupten. Jetzt, zehn Jahre nach dem Release, kündigten die Hi-Rez Studios überraschend einenan – und gehen nicht den Weg vonoder, so das Entwicklerteam Titan Forge Games, wird einund kein groß angelegtes Update. Die Entwickler versprechen etliche Verbesserungen, die auch dank des Wechsels auf dieerst möglich werden. Gleichzeitig bedeutet das, dass ihr eure gekauften und freigeschalteten Inhalte nicht übernehmen könnt. Einefür langjährige Spieler soll es aber trotzdem geben.Im Kern soll Smite 2 aber bei denbleiben: Die Grundlage ist die riesige Götterwelt, mit denen ihr euch dann aus der Third-Person-Perspektive in die üblichen MOBA-Gefechte im 5vs5-Modus stürzt. Ziel ist es, den Titan im Herzen der feindlichen Basis zu vernichten, während ihr auf dem Weg dorthin Türme, Vasallen und natürlich die gegnerischen Götter erledigen müsst.An diesem Konzept wird sich in Smite 2 nichts ändern, dafür aber technisch stark aufgerüstet. Während der Vorgänger noch auf der Unreal Engine 3 entstanden ist, kommt nun die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Dadurch wird das göttliche MOBA natürlich in erster Linie, soll aber auch gleichzeitig flüssigere Animationen bieten. Zudem sollen die Kämpfe trotz der erhöhten Effektqualität einfacher zu lesen sein.Darüber hinaus werden einige der bekannten Götter und der Gegenstands-Shop im Spiel überarbeitet. Insbesondere letzteres soll zukünftig nochbieten. Wem das zu viel ist, der kann in Smite 2 außerdem auf einen Auto-Builder setzen, wodurch alle benötigen Gegenstände automatisch gekauft werden.Einenfür Smite 2, welches für den, dieundentwickelt wird, gibt es übrigens noch nicht. Im Frühjahr 2024 soll allerdings ein geschlossener Alpha-Test beginnen, während eine Beta-Phase für die Mitte des Jahres geplant ist. Bei Interesse könnt ihr euch über die offizielle Spielwebseite anmelden.Die wichtigste Frage ist allerdings:Die gute Nachricht: Das Originalspiel wird weiter am Leben erhalten, aber zukünftig keine neuen Inhaltsupdates mehr bekommen. Eine Abschaltung der Server ist jedoch bisher nicht geplant.Die schlechte Nachricht: All euren freigeschalteten Götter und Skins werden nicht in Smite 2 übernommen. Ihr erhaltet jedoch beim Release des MOBA-Nachfolgers sogenanntefür alle Gems, die ihr in Smite ausgegeben habt. Mit denen könnt ihr dann bis zu maximal 50 Prozent auf den Kauf von Skins oder Battle Passes in Smite 2 sparen.Einen ähnlichen Weg wie Smite 2 wird übrigens auch eingehen:, wie die Entwickler im letzten Jahr verraten haben.