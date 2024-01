Final Fantasy 17: Naoki Yoshida würde Fortsetzung jüngerer Entwicklergeneration anvertrauen

Final Fantasy 17: „Vielleicht an der Zeit, dass jemand Neues“ die Zügel in die Hand nimmt

„Gewichtiges, ernsthaftes Fantasy-Spiel“ oder „große Abenteuergeschichte für ein jüngeres Publikum“?

Noch gar nicht allzu lang ist es her, da erschien der jüngste Vertreter der Rollenspielreihe, doch schon jetzt wird über seinen Nachfolger gesprochen: Square Enix‘denkt, mitwäre es womöglich an der Zeit für einen Generationswechsel.Seiner Meinung nach sollte die Entwicklung von Final Fantasy 17 von jemandem in die Hand genommen werden, der ein Spiel „mit Herausforderungen, die der heutigen Welt entsprechen“ entwickelt. Seineführt er natürlich auch noch weiter aus.Im Rahmen des Game Maker’s Notebook Podcast von der Academy of Interactive Arts & Sciences wurde Yoshida, der bereits beiund seinem neuesten Ableger,, Feder führte, natürlich auch auf dieder Reihe angesprochen. Auf die eher scherzhaft formulierte Frage, ob dies denn auch mit Final Fantasy 17 so bleiben würde, erklärte er zunächst, es sei bislang noch nichts entschieden.  „Ich hatte die Gelegenheit, an zwei dieser Spiele zu arbeiten, 14 und 16, also ist es vielleicht an der Zeit für jemand Neues, anstatt die gleichenmit dem nächsten Spiel zu betrauen“, so Yoshida. Und: „Ich denke, dass es in gewisser Weise gut wäre, in die Zukunft zu blicken und eine jüngere Generation mit jugendlicherem Feingefühl einzubinden, um ein neues FF mit Herausforderungen zu entwickeln, die der heutigen Welt entsprechen“.Natürlich ließ es sich Yoshida nicht nehmen, auch gleich einen richtungsweisendenfür den nächsten Director der Final Fantasy-Reihe mit auf den Weg zu geben. So solle dieser „einfach eintauchen und zuerst zu Papier bringen, was man für das beste FF hält, bevor man zu sehr darüber nachdenkt“. Bei Final Fantasy ginge es schließlich darum, „das Bisherige in Frage zu stellen“, heißt es weiter. „Obwohl ich sicherlich nicht darauf aus bin, einen Kampf mit den älteren Spielen auszutragen, machen wir alle Final Fantasy-Spiele mit dem Gedanken 'Meines wird am meisten Spaß machen!‘“.Auf die Frage, indas nächste Final Fantasy gehen könnte, erlaubte sich Yoshida einen Spaß, indem er antwortete, dass sowohl Echtzeit-Action als auch rundenbasierte Kämpfe enthalten sein könnten. Damit spielt er auf die Spaltung innerhalb der Community an, die bis heute darüber uneinig ist, ob der aktuelle Weg in Richtung Action-RPG der richtige sei. Yoshida zufolge könnte es gar ins andere Extrem gehen und zu seinen rundenbasierten, pixeligen Wurzeln zurückfinden.„Ich würde gerne sehen, wie Square Enix die gewonnenen Erfahrungen nutzt, um uns weiterhin im Action-Genre herauszufordern, um das zu machen, was wir nocht gemacht haben, mit einer noch größeren Erzählung, Emotion und Wirkung“, ergänzte Yoshida anschließend etwas ernster. „Wird unser nächstes Spiel wieder ein gewichtiges, ernsthaftes Fantasy-Spiel sein oder vielleicht eine große Abenteuergeschichte für ein jüngeres Publikum?“, fragte er, noch bevor er abschließend festhielt, dass esEs bleibt also weiterhin spannend, in welche Kerbe Square Enix mit Final Fantasy 17 schlagen wird. Zunächst steht aber erst einmal die neuestehören soll, bevor.