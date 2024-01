Dawnwalker: Dark-Fantasy-RPG von Witcher-Machern angekündigt

Dawnwalker: Fans vermuten RPG mit Vampiren





Usually we don't comment on rumours.



However, since we've heard something through the grapevine...



Yes, we are working on Dawnwalker! pic.twitter.com/oVshT2n0l5



Das erst kürzlich gegründete Studio Rebel Wolves von ehemaligen CD Projekt Red-Mitarbeitern hat verkündet, dass sie an einem RPG namensarbeiten. Sie bestätigten dies mit einem Teaser-Artwork, wollen aber vorerst keine weiteren Infos zu dem Spiel geben.Das Projekt der ehemaligen Entwickler vonundum CEO und Game Director Konrad Tomaszkiewicz wurde auf deren Homepage bereits alsEs soll der erste Titel einer geplanten Saga werden.„Normalerweise kommentieren wir keine Gerüchte“, schreibt Rebel Wolves auf Twitter. „Aber da wir schon etwas darüber gehört haben… Ja, wir arbeiten an Dawnwalker.“ Dazu teilten sie das Artwork mit einer, die aus dem Rauch zu kommen scheint (oder sich in diesen auflöst).In den Kommentarspalten wurde schnell gemutmaßt, dass es sich umhandeln könnte. „Farbe, der zu Staub verfallende Körper, das kleine christliche Kreuz und der Titel – alles deutet darauf hin“, denkt sich User Project_Pi. Rebel Wolves selbst schreibt auf der Homepage : „Auch wenn wir euch gerne mehr erzählen möchten; das ist alles, was wir im Moment teilen können.“Das Studio kann, gemäß der Biographien, in allen Bereichen auf viel Erfahrung bei der Arbeit mit den Witcher-Titeln aufweisen; ein. Einen atmosphärischen und begeisternden Dark-Fantasy-AAA-Titel aufs Parkett zu bringen, scheint also durchaus im Bereich des Möglichen. Wir halten die Augen offen, wann es Neuigkeiten dazu gibt. Gleichzeitigderzeit komplett auf den neuen-Titel.