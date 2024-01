Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE!: Globaler Release erfolgt im Februar - Support endet im Mai

Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE! erscheint im Februar – Support wird schon im Mai wieder eingestellt





【Global Launch Notice】

We are excited to break the news to you that the global version of Love Live! School idol festival 2 MIRACLE LIVE! is launching soon in February 2024.



However, we also want to inform you that, the Global Version will close its doors on May 31, 2024, and… pic.twitter.com/0LYQ6YnD61



— Love Live! School idol festival 2 MIRACLE LIVE! (@lovelive_SIF_GL) January 25, 2024

So manches, was tagtäglich in der Welt der Videospiele geschieht, kann man sich fast gar nicht ausdenken: Publishergibt bekannt, dass sein erst im vergangenen Jahr in Japan erschienenes Smartphone-SpielIm Februar auch für die westliche Spielerschaft verfügbar sein soll.Doch im selben Atemzug folgt direkt eine mehr als ernüchternde Enttäuschung: Zwar wird der Titel wie geplant seinen Launch feiern, nursoll der Service für Love Live! School Idol Festival 2 auch schon wieder eingestellt werden.Nicht nur, dass sich der Publisher zwischen der Ankündigung seines Spiels und der Mitteilung, dass man den Support von Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE! nur kurz darauf, genau genommen zumdes Jahres, wieder einstellen möchte, wenig Zeit ließ, ist kurios. Vor allem der Umstand allem, dass beides auch noch im Rahmen ein und desselben Tweets geschieht, ist mindestensMit nur drei kurzen Absätzen informiert uns Bushiroad darüber, dass dasmit einer lokalisierten Version rund um den Globus in Kürze seinen Release feiert, ehe eswerden soll. Die genauen Gründe hinter der Entscheidung werden allerdings offengelassen.Immerhin war ursprünglich geplant, die globale Version bereits im vergangenen Jahr zu veröffentlichen, wobei man vermutlich auch auf Seiten des Publishers nicht mit einer derart kurzen Lebensspanne gerechnet haben dürfte. Nun ist schon im Mai alles vorbei –können in dem kurzen Zeitraum wohl aber trotzdem getätigt werden.So erweckt es zumindest den Anschein, als würde man die gerade noch auf die Weide gestellte Kuh vor ihrem frühzeitigen Ableben noch einmal ordentlichwollen. Natürlich gesetzt dem Fall, dass die Spieler trotz der Tatsache, sich bald wieder von Love Live! School Idol Festival 2 MIRACLE LIVE! verabschieden zu müssen, bereit sind,in die Hand zu nehmen. Vor dereines aktuell besonders populären Titels fürchten sich Fans aber wohl etwas mehr: Dieeinmal etwas genauer unter die Lupe nehmen zu wollen.