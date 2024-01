Sunkissed City: Neues Spiel eines ehemaligen Stardew Valley-Entwicklers offiziell angekündigt

Sunkissed City: Vom Dorf in die Stadt





At long last, you can wishlist my vibrant city life-sim game, Sunkissed City, at its Steam Store page !! I'm aiming for a Q4 2024 release on PC and hopefully consoles soon thereafter! https://t.co/6MY6Q9m8mU pic.twitter.com/uO9MIAwX9b



Wann soll Sunkissed City erscheinen?

Arthur Lee, auch bekannt unter dem Pseudonym Mr. Podunkian, hat einst anmitgewirkt. Mittlerweile arbeitet er jedoch an seinereines Cozy Games:, die kurzerhand das Szenario einer Farming Sim vom Dorf in die Großstadt verlegt.Bereits, dass Lee an dem Spiel arbeitet, aber zu dem Zeitpunkt war das Projekt noch gänzlich ohne Namen. Das hat sich jetzt geändert, denn mittlerweile gibt es einen Titel, einenund jede Menge Screenshots, die sich optisch ganz stark an Stardew Valley orientieren.Der Name verrät es ja bereits schon, aber in Sunkissed City seid ihr ausnahmsweise nicht an ein Dorf gebunden. Stattdessen steht die in Sonnenlicht getränkte Stadtim Mittelpunkt, welche allerdings schon bessere Zeiten erlebt hat. Die Tierwelt verhält sich neuerdings arg aggressiv, in den Abwässerkanälen hausenund zahlreiche Bewohner leiden vor Ort unter einer Migräne.Zeit für euch, für Ordnung zu sorgen: Als neuer Mitarbeiter des Pico-Konzerns werdet ihr in der Nähe von Apollo City euren, Felder anlegen, Beziehungen zu den in der Stadt lebenden Menschen aufbauen und mit den sogenannten Keby zusammenarbeiten. Letztere sind im Grunde das Äquivalent der Waldgeister, die euch dabei helfen werden, die Stadt von denzu befreien.Spielerisch bleibt Sunkissed City den Genrekonventionen treu, will aber von Anfangbieten. Unter anderem ist die Rede vonfür euren eigenen Charakter und vielen, verschiedenen Läden und Aktivitäten, mit denen ihr die Zeit in Apollo City totschlagen könnt. So könnt ihr euch ins Weird Dog Café setzen, auf dem Pinnacle Peak nach ungewöhnlichen Lebensmitteln Ausschau halten, im Lagerhaus euch ein paar Münzen dazu verdienen oder die Gärten der örtlichen "Pflanzenpunks" pflegen.Auf den ersten Screenshots zu Sunkissed City auf Steam zeigt sich bereits, dass Mr. Podunkian früher an Stardew Valley gearbeitet hat: Visuell sehen sich beide Spiele teilweise. Ohne Einblendung der Benutzeroberfläche könnte man glatt vermuten, dass das eine oder andere Bild aus dem modernen Farming-Sim-Klassiker stammt, anstatt aus einem neuen Spiel.Wer sich trotz oder gerade wegen der vertrauten Optik auf Sunkissed City freut, muss allerdings noch ein wenig geduldig bleiben. Laut dem Solo-Entwickler ist derdes Cozy Games für dasgeplant und zwar vorerst nur für den PC. Eineist vorgesehen, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.Darüber hinaus müsst ihr in Sunkissed City nicht alleine losziehen: Von Anfang an soll es eine Unterstützung fürgeben. Eine Funktion, auf die eine andere Lebenssimulation noch wartet: Die Rede ist von