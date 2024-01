Yu-Gi-Oh!: Neues Set eignet sich auch für Anfänger, aber lohnt sich der Einstieg?

Yu-Gi-Oh!: Das steckt im brandneuen 2-Player Starter Set

Eigentlich wird bei Yu-Gi-Oh! genau wie bei jedem TCG mit verdeckten Handkarten gespielt. Für Demonstrationszwecke laden wir unseren Gegner hier zu einem Blick ein.

Eine Prise Nostalgie…

…und ein Lexikon an Infos

Wie anfängerfreundlich ist das 2-Player Starter Set von Yu-Gi-Oh! wirklich?

Trading Card Games sind eine Sache für sich und wer in seinem Leben schon einmal Berührungspunkte mit Pokémon, Magic the Gathering oderhatte, dürfte angesichts der Komplexität eventuell schnell das Handtuch geworfen haben.Selbst diejenigen, die sich vor Ewigkeiten mit den Karten auf dem Schulhof duelliert und dabei hauseigene Regeln nach Lust und Laune aufgestellt haben, könnten sich angesichts der vielen neuen Mechaniken mit demschwer tun. Ein neues Produkt soll das zumindest bei Yu-Gi-Oh! nun deutlich leichter machen und euch Schritt für Schritt zum Herz der Karten führen. Wir haben uns für euch angeschaut, was dasbereithält und wie anfängerfreundlich es wirklich ist.Am 25. Januar und damit noch ganz frisch erschienen ist das 2-Player Starter Set von Yu-Gi-Oh!, dessen Mission bereits im Namen steckt: Es istund soll Neulingen den Einstieg in das mittlerweile 25 Jahre alte Kartenspiel ermöglichen – oder nostalgische Fans wieder abholen, die wegen Pendel-Monstern und Link-Beschwörungen irgendwann den Überblick verloren haben. Damit das gelingt, befinden sich in dem fürerhältlichen Paket zwei Decks mit jeweils 44 Karten sowie eine umfangreiche Anleitung.Die Decks sind jeweils darauf ausgelegt, nicht nur die Grundzüge von Yu-Gi-Oh!, sondern auch eine der beiden mittlerweile oftmals genutzten Mechaniken zu erklären: Fokussiert sich der eine Stapel auf die, setzt der andere eher auf. Für Sammler interessant: Neben den insgesamt 80 Common Karten finden sich auch 8 Rares dabei, die sich in das jeweilige Extra-Deck aufteilen. Den Abschluss bildet das erwähnte Begleitheft, dasumfasst und ein Duell zwischen den beiden Parteien kleinteilig erklärt, damit am Ende auch wirklich jede Beschwörung und jedes Fallenkartensymbol sitzt.Auch ich bin mit Yu-Gi-Oh! aufgewachsen: Zwar haben im Kindergarten und der Grundschule noch Pokémon-Karten dominiert, spätestens auf dem Gymnasium drehte sich dann aber wirklich alles um die. Weil das 2-Player Starter Set neue und alte Karten miteinander vermischt, um gewissermaßen spielerisch durch die Historie des TCGs zu führen, war das Durchstöbern der Decks. Ob Mystischer Raum-Taifun, Pinguinsoldat, Verräterische Schwerter, Schwarzes Loch, Ryu-Ran oder Elementar-HELD Sparkman: Schon allein die Motive riefen zahlreiche Erinnerungen in mir wach.Auch Yugis, die wohl ikonischste Karte im Franchise überhaupt, wenn auch mit einem frischen Artwork, darf im 2-Player Starter Set deshalb nicht fehlen. Weniger bekannt, aber in meiner Schulzeit besonders prägend:und Möbius der Frostmonarch. In den Pausen haben die beiden Karten regelmäßig unsere Duelle aufgemischt und gerade das metallische Reptil mit seinen satten 2.100 ATK und der schon durchführbaren Spezialbeschwörung, wenn der Gegner auch nur ein Monster auf seiner Seite liegen hat, war eine echte Allzweckwaffe.Bevor die eben erwähnten Karten zum Einsatz kommen, gilt es, sich in Geduld zu üben. Denn die beiliegende Anleitung kaut ein Beispielduelldurch, erklärt ausführlich jeden Zug beider Spieler und gibt genau vor, was als nächstes zu tun ist. Das ist auf der einen Seite ziemlich praktisch: Als Frischling werde ich an jede einzelne Mechanik herangeführt, egal wie simpel sie auf den ersten Blick scheinen mag, und bin so auf die späteren, deutlich komplexeren angemessen vorbereitet. Auchund der Unterschied zwischen Angriffs- und Verteidigungsposition wollen schließlich erst einmal gelernt werden.Auf der anderen Seite ist dieser Vorgangund gerade für ungeduldige Spieler, weil die Gefahr besteht, dass sie bereits auf Seite 15 von 64 das Interesse verlieren. Das Heftchen ist zwar voller anschaulicher Bilder, aber auch gefüllt mit einer Wagenladung an Text, um dem informationsintensiven Gerüst von Yu-Gi-Oh! gerecht zu werden. Das drosselt das Spieltempo, was möglicherweise ein falsches Licht auf die eigentlich recht zügigen Duelle wirft. Eine gute Ergänzung oder gar ein Ersatz könnten für diese Art von Anfänger die Tutorial-Videos auf dem offiziellen YouTube-Kanal darstellen.25 Jahre Yu-Gi-Oh! sind eine beachtliche Zeit und Konamis Versuche,, die man aufgrund der immer komplexer werdenden Mechaniken eventuell verprellt haben könnte, (wieder) ans TCG heranzuführen, nachvollziehbar. Zumindest in der Theorie eignet sich das 2-Player Starter Set daher perfekt zum Einstieg: Eineaus einfacheren und komplexeren Karten sowie eine ausführliche Anleitung führen langsam und verständlich durch die verschiedenen Aspekte des Sammelkartenspiels.Ob das reicht, um ein dauerhaft brennendes Feuer anzuheizen und Anfänger dazu zu veranlassen, sich mit weiteren Elementen wiezu beschäftigen, die in dem Starter Set keinen Platz mehr finden, steht auf einem anderen Blatt – ungeduldige Spieler könnten von dem kleinteiligen Heftchen unter Umständen genervt sein. Yu-Gi-Oh! ist natürlich nicht das einzige TCG, das sich immer wieder neu erfindet:Wir haben uns dazu entschieden, diesen Artikel als Anzeige zu kennzeichnen, weil Konami uns das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Die redaktionelle Berichterstattung fand unabhängig statt, es erfolgte kein monetäres Sponsoring.Die mit einem Stern gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. 