Physint: Kojima kündigt mit Sony neues Action-Spionage-Franchise an

Physint soll "Grenzen zwischen Film und Spiel verschwimmen lassen"

Kojima Productions und die Großproduktionen

Trotz seiner mittlerweile 60 Jahre wird esin Zukunft keinesfalls ruhiger angehen lassen: Nebenundarbeitet die japanische Entwicklerlegende noch an einer weiteren Marke, die unter dem Namenangekündigt wurde.Mit dieser kehrt Kojima zurück zu dem Genre, welches ihn einst mitweltweit berühmt gemacht:. Anders als beim Nachfolger vongibt es aber zu Physint aktuell kaum wirkliche Details, dennoch strotzt die Ankündigung von Kojima Productions und Sony vorWährend derpräsentierte Hideo Kojima auf der einen Seite einen XXL-Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach und auf der anderen Seite kündigte er einan. "Ja, heute freue ich mich, bekannt zu geben, dass wir bei Kojima Productions ein brandneues Action-Spionage-Spiel entwickeln", so Kojima. Physint, so der Name des neuen Titels, entsteht inmit Sony Interactive Entertainment und den PlayStation Studios.Laut Kojima hat man bereits mit den Vorbereitungen begonnen, aber die Produktion wird erst nach der Fertigstellung von Death Stranding 2 in Angriff genommen, sprich nach aktueller Planung erst 2025. Dementsprechend gibt es derzeit noch keine wirklichen Details, dennoch werdenins Visier genommen. So soll Physint "modernste Technologie und eine hochkarätige Besetzung" bieten, um ein "unvergleichliches Erlebnis" zu liefern.Zu guter Letzt wird Physintwerden: Kojima und sein Team wollen laut eigener Aussage, die "Grenzen zwischen Film und Spiel verschwimmen lassen". In diesem Zusammenhang wird die Kooperation mit Sony Interactive Entertainment betont, die bekanntlich auchproduzieren. "Dies wird definitiv eine kooperative Zusammenarbeit sein", so Kojima abschließend.Physint ist bereits das, welches sich bei Kojima Productions in Arbeit befindet. Im Fokus steht derzeit natürlich Death Stranding 2: On the Beach für die PlayStation 5. Für die Xbox Game Studios schraubt das Team, welches sogar eine "neue Art von Medium" werden soll.Im Dezember kündigte Kojima außerdem, die inentsteht. Die Adaption soll jedoch nicht einfach nur die Handlung des Spiels nacherzählen, sondern auch eigene Elemente bieten. Wann mit einerzu rechnen ist, bleibt abzuwarten.