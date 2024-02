Physint: Eure Mutter soll neues Kojima-Spiel für einen Film halten

Physint: Film oder Spiel? Kojima will eure Mama in die Irre führen

Die Grenzen zwischen Film und Videospiel sind bei den Werken vonoft fließend und auch beischeint man die beiden Medien vermischen zu wollen.Erst kürzlich kündigte der-Schöpfer denan und will damit offenbar endlich zu seinen Wurzeln zurückkehren, nachdem seine letzten Projekte wieoderihn in neue Gewässer geführt haben und führen werden. In einem neuen Interview spricht Kojima nun darüber,In dem fast einstündigen Video HideoTube, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Kojima Productions zu sehen ist und mit dem das sieben Jahre lang pausierte Format sein Comeback feiert, geht es um dieaus der japanischen Spieleschmiede. Neben Physint stehen deshalb auch der neue Trailer zuund OD sowie die kommendeWährend wir uns nach dem letzten Werbevideo zum zweiten Teil des Paketsimulators schon ganz gut vorstellen können, was Lieferanterwartet, und es zum Horror-Spiel OD immerhin erstes Material in Form eines sehr kryptischen Teasers mit schreienden Gesichtern gibt, tappen wir zu Physint abseits des Genres noch vollständig im Dunkeln. Offenbar hat Kojima aber wieder einmal vor, dieaufzuweichen:„Natürlich wird es ein Spiel werden. Allerdings: Wenn deine Mutter reinkommt und sieht, wie du das Spiel spielst, wird sie denken, dass du einen Film guckst“, verkündet derim eingebetteten Video. Was genau er damit meint, verrät Kojima nicht, ergänzt aber: „Ich bin nicht sicher, wie weit wir es derzeit schon treiben können.“ Offenbar hat er aktuell mitzu kämpfen.Bis wir dann auch nur den Hauch einer Ahnung bekommen, was sich hinter diesen Worten verbirgt, wird es noch eine ganze Weile dauern. Diesoll nämlich erst beginnen, wenn Death Stranding 2 erschienen ist – und das ist erst für 2025 geplant.war vom Erstling übrigens durchaus angetan, hat aber erst nach dem jüngsten, zehnminütigen Trailer beschlossen,