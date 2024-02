GG Bavaria: Deutsche Spielemesse lockt Mitte Februar mit Games, Cosplays und eSport

GG Bavaria: Fokus auf die bayerische Indie-Szene

Spielemessen sind am Aussterben? Nun, das mag vielleicht für die E3 gelten, aber neben der gamescom gibt es noch weitere Veranstaltungen, die die Corona-Pandemie überlebt haben oder danach überhaupt erst entstanden sind – letzteres trifft auch auf diezu.Mittlerweile zum zweiten Mal lädt die bayerische Spielemesse interessierte Besucher aus aller Welt in die Motorworld München ein:soll das Event stattfinden und will neben den Games-Ausstellern auch mit Informationen zuundbegeistern.Im Gegensatz zur gigantischen gamescom, bei der natürlich auch jede Menge internationale Aussteller zugegen sind, konzentriert sich die GG Bavaria ganz auf Entwickler aus dem für Bier und Brezeln bekannten Bundesland. Auf der offiziellen Website der Messe verrät man deshalb schon jetzt,ihr am übernächsten Wochenende in der Motorworld München vorfinden werdet, welcheund welche Industrie-Experten ihr ausfragen könnt.Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem: Die Visual Novel Hauma (SenAm Games), der Dungeon-Builder Once Upon A Tile (Knothorn Studio), der Roguelite-City-Builder EcoGnomix (Irox Games), das Rätselabenteuer A Divine Guide To Puzzle Solving (Nementic Games GmbH) und der 3D-Plattformer Trail of Toads (Sleeprunner Studios). Falls euch das Line-Up lockt, findet ihr Karten für die GG Bavaria bei Eventbrite ; einbeläuft sich auf, wer gleich beide Tage bucht, zahlt 25 Euro.Wie bereits erwähnt, findet ihr neben den Entwicklern und ihren Spielen auch noch einige Veranstaltungen auf der Messe, darunter einundzum Mitspielen. Der 17. und 18. Februar markiert aber nicht nur das Veranstaltungswochenende der GG Bavaria, sondern auch die Mitte des Monats Februars, in dem wieder jede Menge neue Spiele veröffentlicht werden. Welche das genau sind,